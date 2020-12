Caroline Receveur dévoile son adorable frère Benjamin, il lui ressemble énormément! (sublime)

Pour les fêtes de fin d’année, Caroline Receveur restera à Dubaï ! L’influenceuse n’a pas rejoint sa famille en France. Mais elle les a invité chez elle. Au programme : une magnifique balade dans le désert. Elle a immortalisé le moment sur Instagram. Ses 3,9 millions d’abonnés ont ainsi pu découvrir sa sœur Mathilde Receveur et son frère Benjamin Receveur ! C’est fou comme tous se ressemblent dans leur famille !

Comme de nombreuses starlettes de la télé-réalité, Caroline Receveur a fait ses bagages pour Dubaï. C’est en juillet dernier qu’elle a ainsi suivi la trace de Nabilla, Jazz et Jessica Thivenin. Avec son époux Hugo Philip et leur fils Marlon, ils n’ont donc pas souhaité revenir en France pour les fêtes de fin d’année. Cela faisait peut-être trop tôt. Au sein de la rédaction de LDpeople, on les comprend. Ils ont ainsi préféré faire venir leurs proches aux Émirats Arabes Unis.

Un noël dans le désert

Pour la belle blonde de 33 ans, Noël aura donc été pour le moins original. Toute la famille Receveur a choisi de faire une randonnée dans le désert à Sonara Camp. Mercredi 23 décembre 2020, le clan a pu ainsi faire des balades à dos de chameaux. Ils ont ensuite profité d’un moment de détente sous une tente.

Si les abonnés de Caroline Receveur avaient déjà aperçu sur son compte Instagram sa soeur Mathilde, ils ont pu cette fois-ci découvrir son frère Benjamin dit Ben ! Les internautes ont aussitôt tous complimenté la famille. “Super la FAMILY”, “vous êtes tous sublimes”, “Mais grave un air de famille 👌👍😉. J’espère que tu vas bien je te souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 😉 😘”, pouvait-on ainsi lire parmi les commentaires.

“Je demande le frère”

Mais à y regarder de plus près, certaines abonnées ont vraiment craqué pour Ben ! “Je suis amoureuse de l’homme à droite”, s’est permise l’une d’entre elle. “Je demande le frère ❤️❤️❤️”, s’est amusée à écrire une autre.

Benjamin Receveur travaille en tant que directeur artistique freelance. Basé entre Paris, il accompagne de grandes marques comme Dior, Gemey Maybelline, Nivea, ING Direct, Crédit Agricole, La Banque Postale, MMA, Air France, Apple, Canal+, Google ou encore la SNCF.

En tous cas, chez LDpeople, nous nous réjouissons que Caroline Receveur passe un moment en famille. En effet, mi-décembre, l’influenceuse se disait complètement submergée de travail. Dans une story Instagram, elle semblait ne plus toucher terre ! « J’ai tellement la tête dans le guidon, je passe la journée devant l’ordinateur, je ne me maquille pas, je suis en t-shirt… ». Et de poursuivre : « J’ai pris du poids mais c’est ok, je ne vais plus au sport depuis un mois et demi alors que c’est mon seul moment à moi, je ne prends pas le temps de manger correctement mais je me dis que c’est ok ». Chez LDpeople, on sentait qu’elle ne traversait pas une super phase. Elle avait vraiment besoin d’un repos bien mérité. Voilà qui est fait !