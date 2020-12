Caroline Receveur en burn out? Surcharge mentale, prise de poids, fatigue... déclarations franches sur ses difficultés

Caroline Receveur n’est pas une influenceuse comme les autres. D’abord parce qu’elle se sent très proche de ses fans et ne leur cache rien. Aussi, lorsqu’elle n’a pas le moral, la belle ne va pas jouer la comédie. Au contraire, elle prend la parole sur les réseaux sociaux pour s’adresser directement à ses abonnés. Et ce qu’ils apprennent alors n’est pas forcément réjouissant bien qu’ils apprécient sa sincérité. En effet, Caroline Receveur traverse des heures sombres. LDPeople vous raconte tout à ce sujet.

Caroline Receveur expose ses failles avec courage

Caroline Receveur est une jeune femme accomplie. Autant sur le plan professionnel que privé, elle mène une vie riche en émotion et en challenge. Mariée, maman, partie vivre à Dubaï avec sa petite famille, elle est à la tête de deux entreprises et d’un empire médiatique. Suivie par plus de 3 millions de personnes sur Instagram, elle est très active pour partager son quotidien et des bons plans à ses abonnés. Ce rythme effréné, ses fans le lui connaissent depuis longtemps. Et ils la trouvaient évidemment incroyable de réussir à rester belle mais surtout présente et investie dans tous les aspects de sa vie de façon si exceptionnelle. Néanmoins, Caroline Receveur n’est pas un super-héros. Elle a elle aussi des moments de mou durant lesquels elle ne peut ignorer les appels de son corps et de son esprit qui réclament du repos.

Ses abonnés les plus fidèles avaient bien entendu remarqué que Caroline Receveur était moins présente qu’à son habitude sur la plateforme. Son mari à ses côtés, elle décide alors de s’expliquer clairement avec ses fans pour ne pas les laisser dans le flou. Une attitude saluée par ses plus fervents admirateurs qui commençaient à se faire du soucis. LDPeople vous résume alors son intervention. La maman de Marlon admet ne plis parvenir à tout gérer en même temps. Et si elle commence à se sentir coupable, Hugo Philip intervient pour lui rappeler que c’est totalement normal. Pour lui, c’est comme si elle avait quatre entreprises à gérer en même temps. Caroline Receveur déplore aussi ne plus avoir de temps pour elle. Tant et si bien qu’elle prend du poids car elle ne fait plus vraiment de sport et n’a pas le temps de se préparer des repas équilibré.

Les fans de la star répondent présents pour la soutenir et l’encourager à penser à elle

Caroline Receveur est au bout de ses ressources. Continuer de cette façon la confrontera à un burn out programmé. Son mari souhaite l’épauler dans cette prise de conscience. Et elle est heureuse de constater que ses fans la soutiennent dans sa démarche. Mieux encore, cela la rend encore plus accessible qu’elle ne l’était déjà. En effet, avec ce discours, Caroline receveur montre qu’elle est humaine et qu’elle a des limites. Aussi prodigieuse soit-elle, elle a besoin d’avoir des moments à elle pour se retrouver et réellement se détendre. Comme le dit son mari, la perfection n’existe pas et elle a aussi le droit de se voir appliquer ce dicton sans culpabiliser.