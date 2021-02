Caroline Receveur enceinte? Suite à cette photo, elle met les choses au clair cash!

Ce mardi 9 février, Caroline Receveur a réagi aux questions des internautes quant à sa potentielle seconde grossesse. En effet, l’influenceuse avait pris la pose en maillot de bain. Et l’on pouvait apercevoir son ventre quelque peu arrondi.

Caroline Receveur rêvait de devenir mannequin mais son 1,69m ne suffisait pas aux yeux des agents de top modèles. Qu’à cela ne tienne ! Après plusieurs émissions de télé-réalité dont Secret Story qui l’a lancée, la belle blonde rassemble aujourd’hui près de 4 millions d’abonnés sur son compte Instagram ! Les internautes comparent désormais cette star des réseaux sociaux à Angelina Jolie ou Brigitte Bardot. A chaque nouveau post sur son compte Instagram, ses fans la couvrent de compliments.

Stupéfaite des commentaires des internautes sur sa silhouette !

Ce mardi 9 février, la femme d’affaires installée à Dubaï a publié des photos d’elle en maillot de bain. Certains abonnés ont alors décelé un changement minime dans sa silhouette. Ils onyt voulu savoir si la femme d’Hugo Philip n’attendait pas un second enfant. Ces commentaires n’ont vraisemblablement pas plus à la principale intéressée. La maman de Marlon a ainsi rapidement mis les choses au clair.

Caroline Receveur: « OUI j’ai peut-être pris du poids et je m’en fiche” »

“NON je ne suis pas enceinte. OUI j’ai peut-être pris du poids et je m’en fiche”, a-t-elle écrit en réponse aux nombreuses questions reçues sur le sujet. “Est-ce que vous oseriez dire à votre amie, ou un membre de votre famille voire même un inconnu dans la rue ce que vous vous permettez de dire sur les réseaux sociaux derrière votre écran ?”, ajoute alors Caroline Receveur.

« Certes il n’y a pas d’agression ni d’insultes dans ces messages et personnellement ça me fait rire mais je pense à toutes ces femmes et jeunes filles qui subissent ce genre de remarques quotidiennes et qui le gèrent, pour la plupart, beaucoup moins bien que moi !”, explique l’influenceuse, espérant faire prendre conscience aux internautes de la puissance de leurs mots.

“Soyons solidaires et soutenons-nous en tant que femmes.”

Et de poursuivre : “Vous parlez de la mauvaise influence de certains sur les réseaux mais vos remarques contribuent à rendre vos amies, vos sœurs, vos filles et les femmes en général bien plus vulnérables qu’elles ne devraient. Soyons solidaires et soutenons-nous en tant que femmes et en tant qu’humains avec un minimum d’éducation ».

Son message a le mérite d’être clair ! Au sein de la rédaction de LDpeople, nous nous félicitons de cette prise de parole de Caroline Receveur. Le 31 janvier, elle partageait le même message à travers une photo qui aurait pu paraître anodine. La maman de Marlon posait en short mais laissait apparaître ses vergetures. Elle acceptait ainsi de s’afficher sans retouche. Ses fans ont apprécié et applaudit.

« Soyons fières de nos vergetures ! Merci Caroline« , « Cette photo est magnifique. Et puis j’ai vu tes vergetures, et je l’ai trouvée encore plus belle, authentique.”, « Ça fait plaisir de voir que tu ne cherches pas à camoufler tes vergetures. On en a tous et toutes« , pouvait-on ainsi lire parmi les commentaires.