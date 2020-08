Caroline Receveur fait bavez ses fans à la plage à Dubaï, les internautes adorent ses photos!

Caroline Receveur: Pour celle qui avouait avoir déménagé près de 15 fois en 18 ans, c’est une nouvelle étape qui a commencé il y a quelques semaines. Après Paris et Londres, c’est donc à Dubaï que Caroline Receveur a décidé de s’installer avec l’homme qui partage sa vie et leur fils Marlon. Mariée à Hugo Philip depuis le 11 juillet 2020, toute la petite famille avait pris la décision de quitter l’Europe pour s’installer de manière définitive dans le Nouveau Paradis du Moyen-Orient. ”

C’est clairement devenu la ville où il fait le mieux-vivre en famille et ce n’est pas moi qui le dis mais mes amis installé sur place depuis plus de 10 ans et qui ne voudraient vivre nulle part ailleurs tant les enfants s’y plaisent ” précisait la célèbre influenceuse sur son blog pour expliquer pourquoi elle avait choisi cette destination.

Mais en tout cas, ce ne sera pas la distance qui empêchera Caroline Receveur de rester en contact avec ses 3,8 millions d’abonnés sur Instagram. Bien décidée à leur donner des nouvelles régulièrement, elle a, comme à son habitude, créer le buzz en affichant dernièrement une photo où elle apparaissait tout simplement resplendissante. Visiblement, la chaleur qui règne dans le petit état, lui convient à merveille.

La belle avait donc décidé de ravir ses fans en postant une photo dans un splendide de maillot deux pièces noir qui met parfaitement son corps et sa silhouette en valeur. Entre mer et désert, Caroline Receveur semble totalement épanouie. Elle prend la pose devant une plage d’un blanc immaculé que l’on imagine brûlée par le soleil. Un coup de chaud qu’auront également ressenti ses followers à la vue de sa plastique parfaite et de ce maillot qui met ses formes généreuses en valeur. Les cheveux attachés sur le haut de sa tête, et parée de quelques bijoux, ce deux pièces très échancré fait parfaitement ressortir ses courbes sous le soleil de Dubaï.

La belle Caroline accompagne ce nouveau cliché, publié le vendredi 14 août, d’un petit message qui fait sensation. ” On dirait pas comme ça, mais je suis heureuse ” écrivait-elle avec un ton légèrement ironique, car sur la photo elle prend effectivement une mine plutôt sérieuse, mais toujours aussi charmeuse.

Mais visiblement, la jeune femme de 33 ans ne regrette pas le choix de cette destination lointaine et ensoleillée qui semble lui convenir parfaitement. La femme d’affaires et influenceuse a d’ailleurs bien l’intention de s’épanouir aux côtés de sa famille dans cette ville qu’elle décrit comme idéal pour l’éducation de son fils. Caroline Receveur rappelait également dans une interview, que le choix de Dubaï avait été dicté aussi pour la sécurité qui résidait dans cette ville-état, qui est en fin de compte n’est qu’à 6 h de Paris. Un décalage horaire qui ne l’empêchera pas de continuer ses nombreuses activités dans l’Hexagone et de se rendre dans la capitale française dès que cela sera nécessaire, grâce aux nombreuses liaisons aériennes entre les deux pays.

La It-girl semble donc bien décidé à continuer sa carrière et ses différentes activités en France et pourquoi pas, développer ses business sur un nouveau continent qui l’accueille maintenant depuis quelques semaines.