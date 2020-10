Caroline Receveur hurle son effroi “horrifiée”: son cri du coeur pour Mélinda, morte ébouillantée à 19 mois

Caroline Receveur n’en revient pas. La jeune maman se sent très mal. Elle a décidé d’en faire part sa communauté de fans sur Instagram. En effet, elle a évoqué son sentiment d’horreur face à un fait divers qui concerne une toute petite fille. La petite Mélinda a été ébouillantée par son beau-père à l’âge de 19 mois.

L’influenceuse aurait sûrement préféré faire la publicité de bijoux sur son compte instagram. Mais l’heure est trop grave. Elle a saisi son compte pour partager son indignation. A 32 ans, la jeune maman a du mal à croire qu’on puisse faire autant de mal à un enfant. Femme comblée, elle vit avec son mari Hugo Philip. Ensemble, ils élèvent leur petit Marlon.

Cette histoire sordide la choque énormément. Elle n’est pas la seule. Cette histoire remonte à 2016. Mélinda, petite fille âgée de moins de deux ans, a été sauvagement ébouillantée par son beau-père dans le Nord de la France. Comment torturer un être vivant sans défense ? La petite a souffert pendant 17 heures avant de succomber à ses blessures.

L’individu capable d’une telle cruauté a été jugé par la cour d’assises de Douai. Le quotidien Le Parisien a assisté au procès. D’après leurs journalistes, la sentence est finalement tombée. La justice française l’a finalement condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour “acte de barbarie“, assortis de 10 ans de suivi socio-judiciaire. L’homme est également reconnu coupable de maltraitance. La petite Mélinda a en effet vécu des mois de sévices. Il la punissait de toutes les manières les plus horribles qui soient. Quant à la mère de la fillette, elle écope également d’une peine de 18 ans d’emprisonnement. La justice a considéré que cette dernière avait tout simplement laissé mourir sa fille.

« Un monde de zinzins“

Caroline n’a pas perdu de temps à exprimer sa stupeur sur Instagram : “P***** mais à quand des tests psychologiques à faire passer aux ’futurs parents’ avant d’accueillir un enfant ?! Sérieusement, j’ai envie de vomir en lisant ce genre d’article sordide, et c’est loin d’être un cas isolé !“, a-t-elle lâché. Dans cette story, Caroline Receveur a déploré vivre “dans un monde de zinzins“. Elle a poursuivi : “On laisse faire des enfants à des ‘adultes’ complètement instables et dangereux, comment c’est possible ? Comment on peut laisser passer des horreurs pareilles et laisser des gens aussi timbrés devenir parents et infligés ce genre de sévices à leur enfant ?!“, a-t-elle crié de douleur.

Caroline Receveur partage l’épanouissement de sa vie de maman sur Instagram. Lundi 12 octobre, elle posait au bord d’une piscine avec son chérubin. « Avant je n’aimais pas les weekends, mais ça, c’était avant … », a-t-elle écrit pour commenter ce cliché. La jeune maman prend la pose en faisant un bisou à son fils. Les commentaires élogieux n’ont pas tardé. On pouvait notamment lire : « Chère Caroline pourrions nous avoir plus de videos de votre adorable petit garçon. Je pourrais passer des heures à l’écouter parler, il parle si bien!!! 👏👏très bonnes education. » Ou encore : « Tu es très belle Caroline et ton bébé aussi c’est trop mignon cette photo prends soin de toi et de lui 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ». Un peu de douceur dans ce monde de brutes.