Caroline Receveur: Les secrets de son parcours qui l’a hissé au rang de business woman ultra-successful!!!

Tout ce qu’elle touche se transforme en or ! En 2019, Caroline Receveur faisait la couverture du magazine économique Forbes. Elle se hisse donc au rang de la première femme à faire la Une de ce trimestriel depuis le lancement de cette version française en 2017. Retour sur son parcours incroyable et les secrets de sa réussite.

Le magazine Forbes ne tarit pas d’éloge à son égard. A 31 ans, Caroline Receveur fait partie “des personnalités françaises les plus écoutées, scrutées et redoutées dans l’univers 2.0“. Pourtant, rien ne prédestinait la jolie blonde à une carrière aussi fulgurante.

“J’ai juste envie de faire les choses que j’aime.”

“J’ai jamais rêvé de succès”, a-t-elle expliqué en mai 2018 au site Au Féminin. ” Je voulais être professeur des écoles quand j’étais plus jeune. J’ai atterri dans le mannequinat un peu par hasard et tout s’est enchaîné hyper vite. Ce n’était pas une volonté et ce n’est toujours pas une volonté d’être plus connu (…) j’ai juste envie de faire les choses que j’aime et qui ont du sens pour moi”, a-t-elle ainsi conclu.

Son compte Instagram donne l’ampleur de sa réussite. Caroline Receveur comptabilise pas loin de 3 millions de followers ! C’est en 2008 que le public la découvre pour la première fois. A l’époque, elle fait son apparition sur le petit écran, dans la 2eme saison de Secret Story. Elle enchaîne ensuite les émissions : la Maison du bluff, les Anges de la télé-réalité , Hollywood Girls. Puis elle s’essaye au métier d’actrice avant de jouer à l’animatrice télé dans Mad Mag avec Matthieu Delormeau.

Au sommet de sa gloire

Après cette première expérience devant les caméras, Caroline Receveur développe sa fibre d’entrepreneuse. Elle déménage à Londres et monte sa marque de thé Wandertea ainsi qu’un blog sur la mode. C’est à ce moment-là qu’elle voit sa notoriété exploser, en 2015.

Maligne, la maman de Marlon n’a pas complètement fermé la porte à la petite lucarne. Aussi, elle décide de participer à la saison 7 de Danse avec les stars (TF1). Elle confirme définitivement sa célébrité auprès du grand public. Et depuis, les plus grandes marques lui courent après ! Caroline Receveur signe des contrats avec Braun ou encore L’Oréal. Mais ça ne l’empêche pas pour autant de créer ses propres marques comme Recc Paris en 2019 et sa marque de beauté Osée en 2020.

Les revers du succès

Caroline Receveur plonge ainsi dans un tourbillon d’activité. Mais pourtant très vite, elle frise le burn out. Mi-décembre, elle se confie en effet à ce propos à sa communauté, dans une story Instagram. Heureusement, elle peut compter sur son mari en or. Lors de ce coup de blues sur le réseau social, Hugo Philip a pris la parole : « C’est ok de ne pas être parfaite sur tous les points et d’abandonner un moment quelques projets ou loisirs pour y revenir plus tard. Il ne faut pas culpabiliser, tu ne peux pas gérer quatre business, être au four et au moulin, être une fitness girl et une maman formidable ». Chez LDpeople, on tient quand même à dire bravo à Hugo Philip pour son soutien!