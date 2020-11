Caroline Receveur métamorphosée, fait chavirer les internautes!

Caroline Receveur partage tous ses looks sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram est alors tout autant une façon de rester en contact avec ses fans qu’un endroit privilégié qui leur permet de s’inspirer des superbes outfits de la belle. Caroline Receveur est effectivement toujours au top ! Quoi qu’elle porte comme tenue ou comme accessoires, elle crée l’événement auprès de ses 3,9 millions d’abonnés. Et les dernières publications Instagram en date de la maman de Marlon ne vont pas démentir nos propos. Attention, Caroline Receveur en met plein la vue à ses fans.

Caroline Receveur ne cesse de faire l’unanimité sur la Toile

Caroline Receveur est l’une des influenceuses françaises les plus populaires. Elle se fait connaître en tant que candidates dans des émissions de télé-réalité avant de passer de l’autre côté, en tant qu’animatrice. Aujourd’hui, elle fait l’essentiel de son business sur les réseaux sociaux et elle est à la tête de trois entreprises. La première Wandertea est créée en 2014 et vend du thé détox.

La deuxième Recc Paris arrive en 2019 et est une marque de vêtements de Caroline Receveur. Et enfin, la troisième n’a pas encore un an. Il s’agit de Osée, sa marque de cosmétique. L’empire de Caroline Receveur a de quoi impressionner. Mais la jeune femme sait rester simple et toujours très proches de ses fans. Sur Instagram notamment, elle est très présente et propose à ses abonnés de découvrir au quotidien ses looks qui frôlent la perfection.

Le 7 novembre denier, ce sont des bijoux qu’elle décide de mettre en avant. Des colliers représentants les constellations, de la marque APM Monaco dont elle est devenue l’une des égéries. Pour que l’attention se porte effectivement sur les colliers et non sur sa plastique de rêve, Caroline Receveur opte pour une tenue basique.

La maman de Marlon porte donc débardeur à col rond, mais tout de même moulant et parsemé de paillettes. Encore une fois, et sans aucun efforts, Caroline Receveur est absolument radieuse. Parmi ses fans les plus fidèles, elle peut compter sur son mari, toujours présent aux premières loges pour lui faire des compliments. Mais elle peut également compter sur ses millions d’abonnés pour la couvrir d’éloges.

Une nouvelle publication qui va attirer tous les regards sur elle

Rien de ce que fait la belle ne saurait passer inaperçu. Il lui suffit de se montrer pour enflammer la Toile. Caroline Receveur semble mener une vie idéale depuis qu’elle a déménagé à Dubaï avec sa petite famille. Marlon et Hugo Philip sont aux anges eux aussi.

Enfin, il convient de noter que lorsque Caroline Receveur présente la collection de colliers représentants des constellations, elle met à l’honneur les scorpions. En effet, l’influenceuse est née le 10 novembre et c’est donc bien le scorpion qui est son signe astrologique. Alors, si vous n’y avait pas encore pensé, foncez lui souhaiter un joyeux anniversaire !