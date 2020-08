Caroline Receveur montre une partie de son buste, elle impressionne la toile !

Caroline Receveur fait de nouveau le buzz sur les réseaux sociaux. La beauté d’Instagram, fascine toujours autant ses 3,8 millions d’abonnés. Mais, malgré l’habitude qu’ils ont d’avoir le souffle coupé, ils n’étaient pas préparés à en voir autant. En effet, une image de la story Instagram de Caroline Receveur va leur donner très chaud ! Découvrez-la pour, vous aussi, être à la page des fans les plus assidus de la belle.

Caroline Receveur donne extrêmement chaud à ses milliers de fans sur Instagram

Caroline Receveur quitte la France pour s’installer à Dubaï. Avec son mari et leur fils, la belle décide de vivre dans un pays dans lequel elle s’imagine parfaitement vivre des années. Et dans ce pays des Émirats, il fait très chaud ! Pour preuve, la jeune femme ne porte que peu de vêtements depuis son installation. Bikinis, t-shirt légers et robes d’été sont le quotidien de la star. De quoi ne pas manquer de ravir ses fans qui ne se lassent pas de l’admirer et de la complimenter. Mais en découvrant cette photo de l’une de ses stories Instagram, ils vont rester ébahis devant les atouts de Caroline Receveur.

La belle laisse un message avec cette photo indiquant que n’a “pas chaud du tout”. Caroline Receveur joue clairement d’ironie dans ce court message. En effet, sa peau est luisante et elle airait bien besoin d’aller faire trempette pour baisser la température de son corps. Mais ses fans aussi vont avoir besoin de quelque chose pour baisser en température après avoir vu cette image.

Les compliments ne sont pas rares pour la belle

Sous des photos de ce genre, publiées sur sa page Instagram, Caroline Receveur est habituellement inondée de compliments. Pas étonnant pour la jeune femme qui a une plastique de rêve. Dans plusieurs langues, des messages de ses fans viennent la féliciter de sa beauté inégalable. Ils sont nombreux et nombreuses à tomber d’accords, Caroline Receveur est tout simplement sublime.

Voir cette publication sur Instagram About yesterday 🌊 Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 19 Août 2020 à 1 :03 PDT

La maman de Marlon semble avoir des difficultés à s’acclimater à la chaleur de Dubaï. Installée avec son mari et leur fils depuis juillet denier, il faudra en effet encore un peu de temps pour que les températures soient moins agressives pour elle. Caroline Receveur se fera doucement aux changements de météo entre Dubaï et Paris, tout comme elle a su se faire au décalage horaire.

Alors, cela ne fait pas de doute pour ses fans, Caroline Receveur a encore de superbes photos à partager. Des photos sur lesquelles elle ne portera donc que peu de vêtements. C’est une occasion rêvée pour ses abonnés de pouvoir continuer à l’admirer dans sa totalité. En effet, Caroline Receveur aime partager son quotidien avec ses fans. C’est une façon de rester proche d’eux tout en faisant autre chose que de la publicité pour ses différentes marques. Entrepreneuse accomplie, elle n’oublie jamais d’où elle vient et que ses fans n’y sont pas pour rien.