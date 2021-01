Caroline Receveur ne se sépare jamais de son fils Marlon, elle explique pourquoi (très touchant)

Caroline Receveur est une femme comblée c’est le moins qu’on puisse dire. En couple depuis décembre 2016 avec Hugo Philip, elle a également donné naissance à son premier enfant en juillet 2018 prénommé Marlon. Une vie qui lui va très bien, d’ailleurs voici la raison pour laquelle elle ne se sépare jamais de son fils. LD People va tout vous dire.

Marlon dort tous les jours avec Caroline Receveur

Vivant actuellement du côté de Dubaï, Caroline Receveur partage sa vie avec l’ensemble de sa communauté. Une belle vie, qu’elle partage avec son fils et son compagnon. D’ailleurs, dans une interview à nos confrères de “L’officiel Arabia”, qui est en ligne depuis le dimanche 3 janvier, la jeune femme a fait de nombreuses confidences concernant sa vie: “Mon fils est mon bol d’air frais, je préfère passer mon temps libre avec Marlon plutôt que de sortir avec mes copines“. Il faut dire que l’ancienne star de la télé-réalité est très proche de son fils et le montre sur les réseaux sociaux.

Caroline Receveur avait même déclaré, il y a quelques semaines maintenant, que Marlon dormait toujours dans le lit de ses parents. Une révélation qui avait fait bondir de nombreuses personnes qui ne trouvaient pas ça normal. Mais qu’importe, la jeune femme assume sa façon de faire: “Peu importe ce que disent les pédiatres, les autres parents, la famille… Faites ce qui vous semble juste et vous rend heureux. Il n’y a pas de manuel d’éducation à suivre à la lettre, juste écoutez votre cœur et les besoins de votre enfant” avait-elle notamment déclaré.

Caroline Receveur explique pourquoi elle a arrêté la télé-réalité

Épanouie dans ses rôles de mère et de chef d’entreprise, Caroline Receveur a notamment déclaré lors de cette même interview qu’elle ne regrettait pas du tout d’avoir arrêté sa carrière à la télévision : “Je n’ai jamais vraiment eu l’impression d’appartenir à la télévision, car j’ai toujours eu une âme d’entrepreneur. J’ai déjà ouvert mon premier restaurant et une boutique en ligne à un très jeune âge” commence-t-elle notamment par dire.

Caroline Receveur poursuit son propos ensuite et explique que ce monde n’était pas fait pour elle : “J’ai rapidement senti que l’industrie de la télévision était un peu trop superficielle pour moi, et je voulais plus que simplement être un joli visage à la télévision. C’est pourquoi j’ai décidé de quitter cette industrie où je vivais bien pour démarrer mes propres projets, même si le succès n’était pas garanti. Ce n’était pas facile, mais je me sentais beaucoup plus vivant et je suis vraiment contente d’avoir pris le risque“.