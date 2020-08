Caroline Receveur nous montre son top “Bikini” qui fait l’unanimité sur la toile !

Encore une grosse sensation sur la toile pour Caroline Receveur. Celle qui était décrite par le magazine Forbes France comme la plus grande influenceuse française de ces dernières années, a encore créé l’événement avec l’un de ses derniers looks sur Instagram. Affichant au compteur plusieurs millions de fans, la célèbre blogueuse et femme d’affaires est devenue une véritable référence sur les réseaux sociaux.

À la tête de plusieurs entreprises, Caroline Receveur est une femme hyperactive. Mais en plus de ses talents pour développer des business et utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir ses produits, Caroline est également une femme hyper sensuelle qui aime partager les plus beaux clichés de ces dernières tenues, et de ses plus beaux looks. Des photos qui ne manquent jamais de toucher en plein cœur ses followers qui semblent véritablement tombés sous le charme de la belle. Avec ses presque 4 millions d’abonnés sur Instagram, chacune de ses publications est un véritable petit événement.

Voir cette publication sur Instagram About last night 🌈 Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 7 Août 2020 à 12 :53 PDT

Aujourd’hui, c’est avec une chemise multicolore que Caroline Receveur a encore récolté un nombre considérable de likes, pour celle qui est considérée comme la reine des influenceuses. Vêtue d’un chemisier multicolore, elle apparaît rayonnante et souriante portant un short blanc ultra-court, mains posées sur la taille et les cheveux laissés libres au vent. Le sourire qui illumine son visage semble véritablement crever l’écran pour une fois de plus encore créer l’événement.

Alors qu’il y a quelques semaines, Caroline Receveur et sa petite famille s’envolaient vers les Émirats arabes unis pour vivre une nouvelle aventure, la jolie brune continue de faire la une des médias à plusieurs milliers de kilomètres de Paris. Depuis le mois de juillet, Caroline s’est installée à Dubaï avec son compagnon Hugo Philip, et leur fils âgé de 2 ans, Marlon. La jeune femme de 32 ans a donc pris la décision d’une nouvelle fois quitter la France, après un premier exil dans la capitale anglaise, Londres, vers une région du monde beaucoup plus ensoleillée. À l’instar d’autres vedettes, comme notamment Nabilla Benattia et Thomas Vergara ou encore d’autres stars, Caroline Receveur s’installe donc dans le petit paradis de la péninsule arabique.

Ce samedi 8 août 2020, toute la petite famille avait pris la direction de l’une des plus belles plages de la ville aux plus hautes tours du monde pour une journée de détente. Et après son cliché avec cet outfit multicolore, c’est avec une autre photo d’elle en maillot de bain couleur lilas qu’elle s’affiche sur Instagram. Même si à Dubaï les températures sont généralement caniculaires, l’influenceuse est encore capable de faire monter le thermomètre de quelques degrés.

Voir cette publication sur Instagram 🧜🏽‍♀️ Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 8 Août 2020 à 1 :51 PDT

Le lundi 13 juillet, sur son blog, l’ancienne candidate de télé-réalité donnait plus d’explications sur son choix de quitter la France et de s’installer dans le nouveau Paradis des Émirats arabes unis : ” J’adore la France, son histoire, son patrimoine culturel, son charme unique, ses paysages, mais j’aime aussi voyager, découvrir d’autres pays, d’autres cultures, faire des rencontres et m’ouvrir à l’inconnu, car je suis sans cesse en mouvement et je ne supporte pas de rester au même endroit trop longtemps. J’ai un réel besoin de me challenger et je suis frustrée de ne pas tenter (…). Clairement, je préfère oser et me planter que de ne rien tenter “. Elle justifie également son choix par les possibilités exceptionnelles qu’offre Dubaï : ” La ville offre la possibilité aux parents de scolariser leurs enfants dans l’une des différentes écoles françaises mais aussi anglaises et internationales “. Une manière pour elle également d’offrir à son enfant un environnement international et pourquoi pas d’apprendre d’autres langues que le français. ” Permettre à Marlon de côtoyer des petits camarades de toutes les couleurs et de ne pas connaître la définition du mot ” racisme ” me tient particulièrement à cœur dans un monde où la tolérance et la bienveillance ne sont pas toujours au rendez-vous “.

Une autre raison de cet exil serait pour Caroline Receveur, le fait que Dubaï offre un cadre de vie tout à fait extraordinaire : ” Après avoir vécu un événement traumatisant il y a quelques années, et aussi parce qu’en tant que personnalité publique nous sommes plus épiés que la normale, la notion de sécurité pour ma famille, pour Marlon est devenu une priorité dans mon quotidien ” affirmait la jeune femme. ” Le cadre de vie qu’offre Dubaï à l’année n’est pas négligeable. Il faut également rappeler que la ville n’est qu’à 6 h 30 de vol de Londres et Paris et que le décalage horaire n’est que 2 h en été et 3 h en hiver “. La business woman semble donc avoir pensé à tout avant de prendre ses bagages pour s’installer loin de l’Europe. Mais il est loin d’être certain que cette nouvelle vie soit la dernière destination pour toute la petite famille : ” J’ai déménagé plus de 15 fois depuis mes 18 ans, parfois dans la même ville parfois à l’étranger et je pense que ce n’est pas fini. Dans 5 ans, je peux très bien partir vivre au Brésil ou à Singapour si l’envie et les opportunités se présentent “.

Voir cette publication sur Instagram Happy Weekend 💙 Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 25 Juil. 2020 à 1 :29 PDT

Une vie à 100 à l’heure pour celle qui est véritablement devenue en quelques années l’une des plus grandes influenceuses et l’un des visages les plus marquants du web, mais aussi du petit écran en France. Le succès immédiat de chacun de ses clichés et notamment ce dernier où elle apparaît dans cette tenue multicolore qui lui va à ravir, montre une fois de plus l’immense notoriété de la jolie brune qui n’en finit jamais de créer le buzz sur la toile. Ses fans seront donc impatients de découvrir la nouvelle vie de Caroline Receveur dans la ville de Dubaï où les possibilités semblent totalement illimitées pour elle. Entrepreneuse acharnée, Caroline Receveur semble transformer en or tout ce qu’elle touche et ses succès, elle ne les doit qu’à elle-même.

Une jeune femme parfaitement dans l’air du temps qui sait exactement ce qu’elle veut, mais que la réussite n’a pas éloigné de sa communauté qui lui est toujours aussi fidèle.

Avec ses dernières parutions, Caroline Receveur démontre une fois de plus qu’aucun de ses fans ne peut rester insensible à son charme ravageur et que le choix de ses looks remporte systématiquement un succès hors norme. Habituée à battre des records, sa popularité n’a d’égal que sa beauté.