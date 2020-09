Caroline Receveur pour la 1ère fois, nous montre ses tatouages privés

Caroline Receveur est l’une des star du net les plus influentes de sa génération. Avec ses 3,8 millions d’abonnés, la jeune femme crée l’événement à chacune de ses publications sur la Toile. Sur les réseaux sociaux, ses fans aiment la suivre autant pour l’admirer que pour s’inspirer de ses looks à la pointe des tendances. Ils apprécient également avoir de ses nouvelles car ils sont très attachés au bien-être de Caroline Receveur. Révélée au grand public grâce à ses émissions de télé-réalité en 2008, elle entre immédiatement dans le cœur des téléspectateurs. Un des derniers looks ravageurs de Caroline Receveur se veut plus “rock” que d’habitude et fait craquer les internautes. Découvrez cette image dans la suite de l’article.

Caroline Receveur éblouie ses fans avec une tenue aussi glamour que “rock”

Caroline Receveur est partie vivre à Dubaï avec son mari et leur fils. Elle faisait donc la surprise à ses fans en leur révélant qu’elle s’était mariée le 11 juillet denier, à travers des publications Instagram le lendemain. Hugo Philip et elle sont heureux de ce nouveau départ. Pour Caroline Receveur, choisir Dubaï c’est choisir en endroit dans lequel il fait bon vivre en famille selon elle. Ils décollent vers l’aventure moins d’une semaine après le mariage, le 16 juillet dernier.

Alors, tout les trois se promènent et profitent de cette nouvelle vie en découvrant leur environnement en faisant des promenades régulièrement. Des promenades qui sont autant d’occasion de prendre la pose et d’agrémenter leurs comptes Instagram respectifs. Hugo Philip et Caroline Receveur sont très doués lorsqu’il s’agit de poser pour l’objectif des appareils photos. Et leur fils, Marlon, semble rapidement prendre le pli. Il semble grandir à merveille. Le quartier design de Dubaï est un lieu dans lequel les formes et les couleurs des bâtiments et des décorations de rue ne cessent d’éveiller la curiosité du petit garçon.

Voir cette publication sur Instagram Let’s see how far we can go ✨🤜🏽🤛🏽 Une publication partagée par Hugo Philip (@hugophilip) le 2 Août 2020 à 1 :23 PDT

Mais les balades familiales ne donnent pas vraiment la chance à Caroline Receveur de s’habiller de façon glamour. Pour ce faire, elle devra attendre de sortir le soir et de découvrir les lieux incontournables de Dubaï de nuit.

Des imprimés léopard du plus bel effet

En effet, c’est au Indochine DBX que Caroline Receveur passait une de ses récentes soirées. Sur Instagram, elle immortalise le moment en prenant la pose dans se tenue de fête. Une jupe longue aux imprimés léopard et un haut noir aux bretelles fines qui met en avant ses formes. Ses tatouages sont visibles et ajoutent au look volontairement “rock” et chic de se tenue. Les cheveux lissés, Caroline Receveur est assise sur des canapés en velours dans ce lieu branché. La photo est alors prise du dessus, de quoi augmenter l’attention sur le “balcon” de l’influenceuse. Mais voyez plutôt, cette photo de Caroline Receveur qui n’a pas finit de faire parler d’elle.

Voir cette publication sur Instagram OUT 🐾 Une publication partagée par Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur) le 18 Sept. 2020 à 10 :20 PDT

Avec ce look électrique, les fans de Caroline Receveur sont complémentent conquis. Cela faisait longtemps qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de l’admirer en tenue de fête. Les imprimés léopard sont très tendance cet été. Caroline Receveur ne manque donc pas l’occasion d’en porter. De plus, le bleu de ses yeux ressort davantage grâce à cette tenue noire et dorée. Les abonnés de Caroline Receveur lui indique donc en commentaires qu’elle est absolument sublime. Des avalanches de compliments se font face sous cette image. Entre les émojis et les mots doux, la jeune femme ne sait plus où donner de la tête. Car ce sont des centaines de messages que laissent ses fans.

Les tatouages de Caroline Receveur rendent son outfit encore plus élégant

Caroline Receveur rend également apparent ses tatouages pour l’événement. Les deux qui se trouvent sur son bras sont immanquables sur cette publication. Ils viennent en effet rajouter au style plus “rock” de sa tenue actuelle. Mieux encore, ils sont effectivement mis en valeur par la pose et par la tenue de Caroline Receveur. De quoi donner envie à ses fans de l’imiter. Ceux et celles qui portent des tatouages savent à présent que les imprimés léopard et les vêtements noirs peuvent donc être du plus bel effet pour les mettre en avant.

Voir cette publication sur Instagram ⛽️👕 Une publication partagée par Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur) le 18 Août 2020 à 12 :57 PDT

Mais il faut dire que chacun des looks de Caroline est inspirant. La jeune femme sait toujours surfer sur les tendances en affirmant son originalité. Le moins que l’on puisse dire c’est que Caroline Receveur sache s’habiller. Robes, survêtement, tenue décontractée, de ville ou de soirée, Caroline Receveur ne commet pas de faux-pas. Adepte de la mode et des dernières tendances, elle sait donc parfaitement jouer avec les codes. Elle se crée son propre style, original et ravissant.

Tout lui va, elle illumine toutes ses pièces

En effet, Caroline Receveur peut bien passer par tous les looks il y aura toujours un point commun indéniable entre tous. Les fans de la jeune femme auront certainement deviné de quoi il s’agit. Ce qui se retrouve chez Caroline Receveur quelque soit le look qu’elle décide d’adopter, c’est évidement son élégance. Car la jeune maman n’en manque jamais, quelques soient les circonstances.

Voir cette publication sur Instagram D3 💙 Une publication partagée par Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur) le 11 Sept. 2020 à 7 :17 PDT

Caroline aime proposer des outfits à ses fans qui changent de l’ordinaire. Et ils ne sont pas déçus avec le soin qu’elle porte à ses publications. En portant finalement autant d’attention à ses fans que d’attention à ses tenues, les abonnés de Caroline Receveur sont encore plus admiratifs. Pour preuves, les commentaires de ces derniers sont toujours plus élogieux.