Caroline Receveur révèle ses longues jambes dorées sur la toile, (incroyable) !

Lundi 14 septembre, Caroline Receveur partageait une photo d’elle sur son compte Instagram. Pour leur plus grand plaisir, ses fans pouvaient admirer ses jambes encore bronzées de cet été.

Caroline Receveur est une starlette du réseau social Instagram. La jeune femme de 32 ans peut se targuer de cumuler 3,8 millions de followers. Révélée dans les programmes de télé-réalité Secret Story puis Les Anges, elle manage aujourd’hui son compte Instagram d’une main de maître. L’influenceuse a en effet à nouveau fait sensation avec son nouveau cliché. On peut la voir en position assise, ses bras enlaçant ses jambes.

Petit débardeur couleur nude et tatouages

Dans un petit débardeur couleur nude, on dirait presqu’elle n’est pas habillée. Seuls ses tatouages sur les pieds et les bras, ainsi que ses belles jambes bronzées ressortent de la photo. Soucieuse de son apparence, la belle blonde affichait bien sûr un joli sourire. Et comme rien n’est gratuit chez les influenceuses d’Instagram, cette photo a été diffusée pour promouvoir un produit. Dans ses mains, Caroline Receveur tient en effet un épilateur. Elle précise d’ailleurs dans le texte qui accompagne le cliché : « Skincare is healthcare ».

« C’est devenu indispensable à ma routine beauté ».

Caroline Receveur a fondé le site internet RECC Paris. Les internautes peuvent acheter en ligne des articles sélectionnés par la starlette de la télé-réalité. Et c’est ainsi qu’elle promeut ce nouveau produit sur Instagram : « Je prends soin de ma peau avant pendant et après l’épilation avec mon Silk Epil Flex de Braun Global. C’est devenu indispensable à ma routine beauté ».

Ver esta publicación en Instagram Raw & Blurry by @kenzalebas & @brvndo Una publicación compartida de Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur) el 23 Ago, 2020 a las 5:48 PDT

Caroline Receveur croule sous les compliments de ses fans

Pour animer cette vente, la jeune femme a proposé à ses followers de participer à un échange de questions réponses. Elle a ainsi demandé s’ils étaient partants pour obtenir ses conseils sur l’épilation : « Une Q&A sur mes tips et conseils « épilation » ça vous tente ? ». La comédienne de Hollywood Girls a du être surprise de recevoir plus de 56 800 « j’aime » en six heures de la part de ses fans. Dans leurs commentaires, les internautes ont tous fait savoir leur admiration et leur amour pour la jolie blonde. Ils l’ont particulièrement trouvée radieuse. On peut donc lire des dizaines et des dizaines de messages élogieux comme : « Magnifique comme toujours. », « Très belle. », « Tellement belle. », « Tu es super séduisante. », « T’es magnifique comme tout. », « Superbe photo. » ou encore « Hâte d’avoir de tes conseils ».

La maman de Marlon peut se féliciter de cette jolie campagne de communication qui a fonctionné comme sur des roulettes. Mais elle ne révèle pas pas combien de ventes d’épilateurs elle a enregistré sur son e-shop !

Alix Brun