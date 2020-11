Caroline Receveur s’affiche avec un décolleté très dangereux, les internautes sont fan!

Comme à son habitude sur les réseaux sociaux, Caroline Receveur a posté une nouvelle photo d’elle. En postant un cliché où elle se dévoile sublime et glamour, la jeune femme a attiré bien des éloges, dont ceux d’un certain Matt Pokora. Explications.

Caroline Receveur met le feu à la toile avec sa dernière photo

Alors qu’elle se trouve actuellement du côté de Dubaï, Caroline Receveur en profite pour publier des photos d’elle. Cette fois-ci, on peut voir la jeune femme dans une magnifique robe noire qui fait tourner la tête des ses nombreux abonnés. En effet, les internautes n’ont pas mis beaucoup de temps avant de commenter le cliché : “Toujours aussi magnifique”, “Trop belle”, “Tellement jolie”, “J’aime beaucoup cette robe”, “Superbe”, “Magnifiques ces photos, très élégante” pouvait-on notamment lire.

Caroline Receveur dans une robe au dangereux décolleté… M Pokora complètement fan !: La beauté de Caroline Receveur n’est plus à prouver. Douze ans après sa participation à la saison 2 de Secret Story, la femme du mannequin Hugo Philip gère de main de… https://t.co/PPDIXnyTYL — Nathalie Dolivo (@Nathalie_Dolivo) November 27, 2020

Mais ce n’est pas tout, une autre personne a eu le temps de profiter de la photo, il s’agit de Matt Pokora. En effet, le jeune homme s’est fait un plaisir de liker cette photo qui fait décidément l’unanimité. Pour rappel, Caroline Receveur est à la tête de sa propre marque de vêtements, baptisée Recc. Influenceuse, business Woman, maman comblée, tout semble réussir à l’ancienne candidate de télé-réalité.

Caroline Receveur répond à ses détracteurs concernant le cododo

Il y a quelques heures, Caroline Receveur partageait une photo d’elle une story Instagram où on pouvait voir son fils, de 2 ans, endormi dans le lit du couple. Une image qui a fait réagir de nombreux internautes, qui n’ont pas hésité à poser des questions à la jeune femme. En effet, ils lui ont alors demandé à quelle fréquence son fils dormait dans le lit parental : “”Toutes les nuits”, a répondu alors l’ancienne candidate de télé-réalité. Une réponse qui n’a pas du tout plu à ses abonnés, qui n’ont pas hésité à lui faire une leçon de morale.

Caroline Receveur complice avec son fils Marlon à la plage ! https://t.co/1B8nYbEi8E — Actualité24 (@Actualite24FR) November 22, 2020

Il faut dire que le cododo est une pratique qui fait l’objet de critiques de la part de psychologues, de s*xologues. Mais cela ne dérange pas du tout Caroline Receveur, qui assume de dormir avec son petit : “Peu importe ce que disent les pédiatres, les autres parents, la famille… Faites ce qui vous semble juste et ce qui vous rend heureux.Il n’y a pas de manuel d’éducation à suivre à la lettre, juste, écoutez votre cœur et les besoins de votre enfant. Ne culpabilisez pas de faire différemment de vos copines ou vos collègues. Personne ne sait mieux que vous et lui, ce dont vous avez réellement besoin”. Voilà qui est dit au moins.