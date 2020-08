Caroline Receveur s’affiche en « Bikini » décolleté vertigineux, des photos éblouissantes et envoûtantes !

Caroline Receveur est un célèbre mannequin français. Depuis quelques temps, elle s’est installée à Dubaï avec son mari et leur fils. Les températures du pays incitent la jeune femme à adopter une garde-robe légère qui fait rêver ses fans. Sur Instagram, Caroline Receveur a une plastique de rêve et ne manque pas de goût pour son style vestimentaire. Des dizaines de photographies témoignent de la splendeur de Caroline Receveur, nous allons vous faire découvrir une sélection de clichés pour le moins sensationnelle.

La star des réseaux sociaux change de vie

Caroline Receveur est l’épouse du mannequin Hugo Philip. Ensemble ils ont un fils qui se prénomme Marlon. La petite famille a vécut à Londres, à Paris et à présent ils vivent à Dubaï. Les températures extérieures grimpent alors beaucoup plus haut que dans leurs lieux de résidence précédents. Caroline Receveur adopte alors des tenues qui laissent peu de place à l’imagination. Les fans de Caroline Receveur apprécient forcément les nouvelles photos du mannequin, de quoi apporter quelques degrés supplémentaires aux températures estivales.

Caroline Receveur nage donc dans le bonheur. C’est en 2008 qu’elle se fait connaître du grand public en participant à une émission de télé-réalité. La jeune femme séduit immédiatement un large public qui ne va plus la quitter depuis. En effet, ce sont près de 4 millions d’abonnés sur son compte Instagram. C’est depuis son récent mariage, le 11 juillet dernier, que les amoureux partent s’installer à Dubaï. La jeune femme se crée un véritable empire sur sa notoriété. Elle rencontre un succès indéniable et n’a de cesse de faire grossir les rangs de ses fans. Et il faut bien avouer que Caroline Receveur est un modèle pour les jeunes influenceurs et influenceuses qui tentent de se lancer dans le métier.

Caroline Receveur pose en maillot de bain et les internautes s’enflamment

Caroline Receveur n’a que 32 ans et a la tête sur les épaules. Elle est en effet capable d’influencer ses fans d’une jolie manière. À l’abris des polémiques, elle n’a de cesse de faire la promotion des causes nobles qui se veulent positives. Notamment en tant que mannequin, sa parole a un poids conséquent lorsqu’elle s’applique à parler de la beauté des femmes. Et pour elles, toutes les femmes sont belles en dépit de leurs poids et de leurs tailles. Un discours qui va rebooster les égos de ses abonnées. Le tout en faisant plaisir à tous ses abonnées dans la grande majorité. En effet, elle partage des photos envoûtantes tout en partageant son message.

Voir cette publication sur Instagram Same body, different pose 🤷🏼‍♀️ ALL BODIES ARE GOOD BODIES 🤍✨ Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 5 Août 2020 à 6 :30 PDT

Les photos de Caroline Receveur sur Instagram sont toutes plus sublimes les unes que les autres

Caroline Receveur fait également sensation sur le web avec ses tenues fabuleuses. Car tout semble tomber à merveille sur elle. Elle inspire donc les looks les plus tendances à sa communauté de fans. Comme par exemple avec cette tenue en soie. Il s’agit d’une sorte de kimono ultra moderne confectionné de plusieurs couleurs et de plusieurs morceaux de tissus. Elle porte alors ce kimono avec une paire de jeans qui rend sa tenue encore plus jolie.

Voir cette publication sur Instagram Nan mais ce kimono @reccparis 🤩🤍 Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 3 Juil. 2020 à 9 :29 PDT

Caroline Receveur ne manque pas de goût. Ses fans sont toujours sous le charme de la jeune femme. En effet, elle est capable de ravir ses fans en toute simplicité. Les abonnés de Caroline Receveur sont toujours fervent de découvrir les dernières publications de la star. La dernière en date est une photo de Caroline Receveur dans une tenue idéale pour les soirées d’été. Toute de blanc vêtue, son teint hâlé ressort d’une très jolie façon. Sa paire de jeans va mettre en valeur sa taille de guêpe et son petit haut va mettre en valeur son ventre plat et ses formes féminines avantageuses. Le tout en suivant les tendances actuelles sans en faire de trop. Un look basique mais très élégant qui va encore une fois faire sensation auprès de ses fans.

Voir cette publication sur Instagram All white 🤍✨ Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 6 Août 2020 à 3 :13 PDT

Ses fans la soutiennent ad vitam aeternam

Caroline Receveur se voit couverte de commentaires élogieux à chacune de ses publications. En effet, elle est vraiment sublime et ce que ses fans adorent chez elle c’est qu’elle ne va jamais en faire des tonnes. Elle pourrait se mettre en avant davantage ou encore basculer dans le vulgaire mais au contraire, Caroline Receveur ne perd jamais de vue la ligne éditoriale de son compte Instagram. En véritable professionnelle de l’image, du marketing et de la communication, elle parvient à séduire une large communauté de fans tout en restant elle-même. Cependant, il ne faudra pas croire que cette simplicité rime avec facilité. En effet, il faudra beaucoup travailler pour que les choses paraissent simples. Ses fans ne s’y tromperont pas, ils connaissent le caractère et l’ambition de leur star favorite.

Voir cette publication sur Instagram 🌸 Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 4 Août 2020 à 6 :17 PDT

Caroline Receveur n’a donc pas finit de faire rêver ses fans. Elle sait qu’elle pourra compter sur leurs soutiens dans chacun des projets qu’elle entreprendra. Et là aussi, Caroline Receveur ne risque pas de s’arrêter en si bon chemin. Maman, épouse et femme d’affaire à la plastique de rêve, qu’est-ce qui pourrait être impossible pour elle ? Peu de choses en effet, et ses fans sont prêts à la suivre dans tous ses nouveaux challenges.