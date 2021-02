Caroline Receveur se montre en nuisette, cette photo qui a fait réagir de nombreuses personnes

Le dimanche 31 janvier, Caroline Receveur a fait l’unanimité sur les réseaux sociaux en partageant une photo où elle affiche fièrement ses vergetures. Une publication qui n’a pas manqué de faire réagir ses nombreux abonnés. La rédaction de LD People vous explique tout.

Caroline Receveur assume ses vergetures

Caroline Receveur a l’habitude de montrer toute sa vie sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, avec sa nouvelle publication, elle ne s’attendait sûrement pas à faire autant le buzz. En effet, la jeune femme a publié une photo d’elle en noir et blanc sur laquelle elle apparaît en pyjama, en train de contempler un masque de nuit à son nom. Si le cliché semble banal, un détail a retenu l’attention de ses fans : ses vergetures.

Si l’on aurait pu croire que ce genre de cliché poussait les haters a s’en prendre à Caroline Receveur, ce n’est pas du tout ce qui s’est passé, au contraire. En effet, les abonnés de la jeune femme ont tous salué la publication de l’ancienne star de la télé-réalité. En effet, la photo non retouchée a été saluée et vue comme un acte de courage contre le diktats de la société actuelle. Parce que oui, on peut être belle avec des vergetures, oui retoucher ses photos ne sert à rien.

Les internautes encensent Caroline Receveur

Suite à la publication de cette photo, de nombreuses personnes ont pris le temps de réagir. En effet, beaucoup l’ont félicitée de ne pas avoir retouché sa publication et de se montrer comme elle est. A l’heure ou sur les réseaux sociaux les influenceuses cherchent toutes la perfection, Caroline Receveur fait partie des exceptions : « Cette photo est magnifique. Et puis j’ai vu tes vergetures, et je l’ai trouvée encore plus belle, authentique. Elle montre la vraie beauté, celle qui porte en nous notre histoire. Je trouve ça tellement beau d’assumer ainsi son corps et d’inciter les femmes à en faire autant… Tu es vraiment inspirante ! » a notamment déclaré une internaute.

Mais ce n’est pas le seul message que Caroline Receveur a pu lire dans les commentaires, au contraire. Il y en a une des centaines de ce genre : « Elle a des vergetures comme beaucoup de femmes et juste parce que c’est ÇA la VRAIE vie. Magnifique Caroline « , « J‘étais à mille lieues de penser que Caroline en avait et s’assumer c’est bien c’est un beau message que de ne pas retoucher toutes ses photos « , » Caroline est sublime et elle a elle aussi des vergetures comme beaucoup d’entre nous et elle ne les cache pas, ça change des Photoshop à tout va ! » lisait-on encore. La rédaction de LD People est d’accord avec les nombreux messages.