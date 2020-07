Caroline Receveur se montre « super seduisante » sur insta. Les photos font l’unanimités !

Caroline Receveur apparaît plus belle et glamour que jamais en mini short sur des clichés publiés via ses story et posts sur Instagram.

Caroline Receveur, la très jolie blonde, ancien mannequin, fait sensation sur la toile comme à chacune de ses publications. Ce samedi 25 juillet, elle publiait un cliché sur lequel elle apparaît absolument sublime. Vêtue d’un mini short en jean taille haute, d’un haut blanc très moulant, et d’une longue veste très fluide aux couleurs estivales, jaune, orange, vert et bleu, Caroline apparaît plus ravissante que jamais, dévoilant ainsi sa superbe silhouette de rêve.

Ses longues jambes et sa taille si fine sont parfaitement mises en valeur. Radieuse et éblouissante, ses abonnés sont séduits non seulement par sa beauté naturelle, mais aussi par cette nouvelle tenue glamour qui lui va à merveille. » Magnifique tenue « , » Trop canon « , » Tellement belle « , » Super belle, je suis fan du modèle « , » un véritable arc en ciel « , peut-on ainsi lire parmi les centaines de commentaires les plus élogieux les uns que les autres qui fusent sous sa publication, applaudit par plus de 100 000 followers en seulement quelques heures.

Voir cette publication sur Instagram 🧡💛💚💜 Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 23 Juil. 2020 à 6 :49 PDT

La It Girl française, femme d’influence et femme d’affaires reconnue, qui est la première femme à paraître en couverture du magazine Forbes France, porte d’ailleurs, l’une de ses sublimes collections de sa propre marque Recc Paris. Véritable fan de mode depuis toujours, et désormais créatrice de mode, Caroline Receveur a réussi à créer, en 2019, sa propre marque de prêt-à-porter bien établie dans les quatre coins de la France, qui propose des styles et des looks, très féminins, frais, élégants et décontractés, parfaitement adaptés au quotidien de la femme moderne. Icône du glamour, la business woman suit les tendances tout en y imposant sa propre signature, et fait un véritable tabac sur la toile.

Avec désormais plus de 3 800 000 abonnés, la jeune femme entrepreneuse et maman de 32 ans mène sa barque avec brio. À chacune de ses publications sur sa page personnelle et la page de sa marque, les internautes tombent sous le charme et s’arrachent ses pièces pour son plus grand bonheur.

Si certains peuvent déplorer le prix qu’il trouve un peu élevé pour leur bourse, et le manque de tailles plus grandes que celles proposées sur la boutique en ligne, la belle blonde n’en finit quand même plus d’éblouir les internautes et ne peut que constater son véritable succès par les stocks qui s’envolent très rapidement à chaque sortie de ses nouvelles collections, toutes produites en édition limitée, tous les deux mois. Certaines pièces sont d’ailleurs souvent en rupture de stock dans les 24 h de leur sortie, au grand désarroi de certaines » fashion victims « .

Forte de son succès dans les médias, la belle Caroline Receveur a réussi à se créer une immense communauté sur les réseaux sociaux. Mais côté business, même si elle profite évidemment de sa notoriété pour booster ses ventes, Caroline a toujours été une entrepreneuse dans l’âme en prenant son rôle de chef d’entreprise très à coeur depuis de nombreuses années.

Déjà en 2014, elle créait sa première entreprise dans une autre toute autre sphère d’activité que la mode puisqu’il s’agit du marché des boissons avec sa marque de thés détoxifiants Wander Tea. Mais si la jeune femme est une femme de tête, son physique qu’elle partage encore avec ses fans sur ce dernier cliché, continue de ravir ses abonnés qui se réjouissent à chacune de ses publications.