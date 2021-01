Caroline Receveur: Ses confessions surprenantes sur les raisons de son départ de la télévision et l’arrêt de sa carrière!

Après être apparue dans plusieurs émissions télé, Caroline Receveur quitte définitivement le monde de l’audiovisuel. Une décision qu’elle décide enfin d’expliquer à ses fans!

Si vous êtes sur Instagram, vous avez sûrement déjà entendu parler de Caroline Receveur! Influenceuse de renom, elle est suivie par près de 4 millions de personne désormais. Mais cette réussite n’est pas sa première en tant que célébrité. En effet, elle a aussi été très populaire au petit écran. Une carrière bien remplie qu’elle a quand même décidé de terminer du jour au lendemain. Les fans se sont d’ailleurs interrogés sur les raisons de cette décision inédite depuis des années. Mais il semblerait que Caroline Receveur n’aient envie de se confier que maintenant.

Interviewée par le magazine Officile Arabia sur son parcours, Caroline Receveur n’a pas hésité à revenir sur cette période inédite de sa vie. Et les révélations qu’elle fait ne peuvent que plaire à ses fans. Vous faîtes justement partie des abonnés de la jeune femme et avez envie d’en savoir plus? LD People vous donne en détails les confessions de cette dernière sur la fin de sa carrière au petit écran.

Une grande carrière dans la télé

On se souvient encore de la première fois où Caroline Receveur a été dévoilée pour la première fois au petit écran. La jeune femme participait alors à la deuxième saison de Secret Story où elle avait réussi à se démarquer plus que les autres candidats. Mais la jeune femme ne réussit pas à rester longtemps dans l’émission. De quoi la pousser à tenter de nouvelles expériences !

Pour sa seconde tentative à la télé, Caroline Receveur intègre donc le programme intitulé Hollywood Girls où elle devient une véritable célébrité. La production de NRJ12 lui a permis de se faire encore plus connaître du grand public. Mais les choses ne s’arrêtent pas là ! Son départ de cette émission lui offre l’opportunité de découvrir de tous nouveaux horizons. C’est notamment le cas avec Le Mag qu’elle anime avec Matthieu Delormeau.

Caroline Receveur quitte tout !

C’est en 2014 que la jeune blonde décide de prendre un tout nouveau virage dans sa carrière. Une décision qui n’a pas été facile mais qui a rapidement porté ses fruits. En effet, l’ancienne star de la télé ne pensait pas que son compte Instagram connaîtrait un aussi grand succès. Et encore moins en si peu de temps. Mais ce choix lui semblait tout indiqué car elle ressentait que « le monde de la télévision était beaucoup trop superficiel pour elle ».

Désormais, Caroline Receveur est donc comblée autant au niveau professionnel que personnel. Elle déclare d’ailleurs « être contente d’avoir pris le risque ». Il faut savoir que ce lancer dans le monde des réseaux sociaux est tout aussi risqué que celui de la télévision. Mais le succès est garanti lorsqu’on a le bon filon. Et pour le moins que l’on puisse dire, Caroline Receveur a un talent inné pour la vente comme pour l’entreprenariat, elle déclare d’ailleurs avoir eu « sa première boutique en ligne à un très jeune âge.