Caroline Receveur: son 2 pièces très “séduisante”, elle éblouit les internautes

Caroline Receveur change de vie ! Avec son mari et leur fils, elle s’envole pour Dubaï et laisse derrière elle son appartement parisien. C’est aujourd’hui dans une grande et belle villa qu’habitent Caroline Receveur et sa petite famille. Sur Instagram, ses photos prennent alors une toute autre dimension, dans des décors grandioses et élégants. Entre autre, elle montre qu’elle a pris des couleurs en prenant la pose dans un très joli maillot de bain blanc. Cet été est certainement l’un des plus marquants dans la vie de Caroline Receveur. Découvrez-en les raisons dans cet articles, tout en admirant ses photos.

Caroline Receveur n’est pas une star d’Instagram comme les autres

Caroline Receveur surprend ses fans cet été. Et elle ne s’embarrasse pas de l’avis des détracteurs. En effet, une des citations d’Alfonse de Lamartine dit que “La critique est la puissance des impuissants.” et Caroline Receveur tenait à partager cela avec ses fans. Non seulement pour marquer le fait qu’elle vit sa vie sans se soucier de faire l’unanimité mais également pour donner de l’espoir et de la force à ses fans d’oser devenir qui ils sont. Ainsi, nous n’avons pas à faire à une influenceuse ordinaire avec Caroline Receveur. Mais bien plutôt à une entrepreneuse inspirante. Une personne qui considère ses fans comme des amis qui la soutiennent et qui souhaite les encourager en retour. Partager avec eux des moments de sa vie sert effectivement ses projets professionnels. Mais c’est avant tout un échange sincère et honnête.

C’est alors en toute simplicité qu’elle annonce son mariage le 11 juillet dernier. En effet, Caroline Receveur est en couple avec Hugo Philip. Ils officialisent leur relation aux yeux du public le 12 décembre 2016. Hugo Philip est un comédien, un entrepreneur et un mannequin. Il est également très présent sur les réseaux sociaux. En somme, c’est le compagnon idéal pour Caroline Receveur. Ils sont animés par les mêmes passions et peuvent s’épauler et s’épanouir avec les mêmes aspirations. Puis, le 2 février 2018, Caroline Receveur annonce à ses abonnés attendre un enfant de celui qu’elle aime. Une grande nouvelle qui réjouit évidement à la fois le couple et leurs fans. Elle accouche alors le 6 juillet 2018, d’un petit garçon qu’ils décident d’appeler Marlon.

Changer de vie n’est jamais facile, mais il suffit d’être bien entouré

Le bonheur est bien installé dans le couple de Caroline Receveur. Mais les projets continuent de les appeler et ils sont toujours de plus en plus ambitieux. Ils suivent alors leurs instincts et décident de s’installer à Dubaï pour changer de vie. Ainsi, ils se marient le 11 juillet, dans la mairie du 16ème arrondissement de Paris. De quoi surprendre ses abonnés et les réjouir tout autant.

Une nouvelle page s’écrit dans la vie de Caroline Receveur

C’est donc une nouvelle étape dans la vie de Caroline Receveur qui commence. Avec son mari et son fils, elle entreprend de vivre ses rêves et peut même oser rêver encore plus fort grâce à eux. Et al suite de leurs aventures se trouvent donc à Dubaï, un endroit dans lequel Caroline Receveur sait qu’elle profitera davantage de sa vie de famille. Le 16 août dernier, cela faisait déjà un mois que la petite famille de Caroline Receveur quittait Paris. Une étape dans une vie, un nouveau chapitre, une nouvelle ère prometteuse.

Depuis son arrivée dans l’immense ville de Dubaï, aux Émirats arabes unis, Caroline Receveur se fabrique de nouvelles habitudes. Elle prend possession de la ville et se sent déjà prête à donner des conseils à ses fans qui souhaiteraient s’y rendre pour visiter. Et pour preuve de son bien-être dans sa nouvelle vie, Caroline Receveur partage des clichés sensationnels. Plus épanouie que jamais, elle fait rêver ses abonnés avec des photos splendides. Notamment l’une d’elle qui la présente dans un maillot de bain, deux pièces et blanc. En effet, elle le porte à merveille et la série de trois photos de ce dernier post fait littéralement sensation sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram About yesterday 🌊 Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 19 Août 2020 à 1 :03 PDT

Des photos saisissantes de la jeune femme

Le blanc de son ensemble fait ressortir son bronzage et le cadre a de quoi faire rêver ses fans. En effet, dans la vielle de Dubaï, ce ne sont pas les plages qui manquent. Ni même le soleil pour pouvoir en profiter. Ainsi, les fans de Caroline Receveur seront ravis d’apprendre qu’ils risquent d’avoir davantage droit à ce genre de cliché en partage sur les réseaux sociaux. Une bonne nouvelle évidemment car il suffit de lire les commentaires et de constater le nombre de likes sous les posts de Caroline Receveur pour s’en rendre compte. La dernière fois qu’une photo de la star des réseaux avait eu un tel succès, c’était encore une fois lorsqu’elle portait un maillot de bain. Il était en revanche noir et la photo était prise aux abords d’un immense plage.

Voir cette publication sur Instagram On dirait pas comme ça mais je suis heureuse 😂 Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 14 Août 2020 à 9 :12 PDT

Caroline Receveur est tout simplement radieuse sur les photos qu’elle partage sur Instagram. Sous chacun de ses posts, ses fans se pressent pour lui envoyer de l’amour en pagaille. les compliments s’enchaînent à une vitesse folle et la belle en est toujours très reconnaissante. En effet, elle n’oublie pas que c’est aussi grâce à ses fans qu’elle a la chance de mener la vie qu’elle aime.