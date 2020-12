Caroline Receveur : Son chéri, Hugo Philip imite Spider-Man (Wow)

Dans un cliché publié sur sa story Instagram, Hugo Philip, le compagnon de Caroline Receveur a publié une photo de lui entrain de faire de l’escalade. La rédaction LD People va vous dire pourquoi il ressemble à Spider-Man.

Caroline Receveur doit s’expliquer sur sa vie intime

Si vous suivez Caroline Receveur sur les réseaux sociaux, vous savez sûrement que la jeune femme adore montrer l’ensemble de sa vie à ses abonnés. Si parfois les internautes adorent ce qu’elle poste, cette fois-ci, c’est le contraire. En effet, l’ancienne candidate de télé-réalité a reçu de nombreuses critiques après avoir partagé une story Instagram sur laquelle on voit son fils Marlon, âgé de 2 ans, endormi dans le lit du couple. Elle s’explique : “Peu importe ce que disent les pédiatres, les autres parents, la famille… Faites ce qui vous semble juste et ce qui vous rend heureux. Il n’y a pas de manuel d’éducation à suivre à la lettre, juste, écoutez votre cœur et les besoins de votre enfant”.

Quand Marlon, le fils de Caroline Receveur et Hugo Philip, tente d’appeler sa maman : “Cawooo” 😭🥺 pic.twitter.com/wQNTkvtqst — GOSSIP ROOM 🎄 (@GossipRoomOff) October 26, 2020

Si le cododo n’est pas recommandé par les pédiatres, c’est pour plusieurs raisons. L’enfant qui aura du mal à dormir seul et le manque d’intimité dans le couple. Et sur ce sujet, Caroline Receveur prend la parole : “La vie intime d’un couple n’a pas nécessairement lieu la nuit, dans un lit ou au moment de se coucher. Comme je l’ai dit, chacun et chaque couple doit trouver son équilibre pour que tout le monde se sente à sa place (enfant, maman et papa). À chacun de réfléchir à la meilleure façon d’allier une vie intime avec une vie de parents”. Voilà qui est dit.

Hugo Philip adore le sport et le montre

Si vous suivez Caroline Receveur, vous connaissez forcément Hugo Philip, son compagnon. Et si si vous le connaissez lui, vous savez sûrement qu’il adore le sport et qu’il a l’habitude de partager les petits moments sportifs dans son quotidien sur son compte Instagram. Ainsi, le jeune homme a tout récemment (ce mardi 8 décembre plus exactement) posté une photo de lui alors qu’il faisait de l’escalade. Le Mari de l’ancienne star de la télé-réalité a accompagné ce cliché, d’un GIF “Spider man“.

A la rédaction de LD People, on vous propose de profiter du cliché de Hugo Philip ci-dessus. Comme vous pouvez le voir, le jeune homme a une pose un peu étrange. Comme vous le comprenez bien-sûr, il s’agit évidemment d’une capture d’écran de la story Instagram du mari de Caroline Receveur !