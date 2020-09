Caroline Receveur : son haut tube et ses jeans moulants font l’unanimité

Caroline Receveur est suivie par plus de trois millions et demi de personnes sur Instagram. Et cela peut paraître incroyable mais elles sont toutes tombées d’accord sur un des récents outfits de la jeune maman. En effet, Caroline Receveur partage ses looks régulièrement sur les réseaux sociaux. Ses fans aiment les admirer et s’en inspirer. Et l’un des derniers est tout simplement parfait, un haut sans bretelles assorti à une paire de jeans taille haute, coupe mom. Cette tenue offre à Caroline Receveur tout le confort et l’élégance dont elle a besoin. De quoi donner envie à ses abonnés de l’adopter sur le champ !

Caroline Receveur, plus éblouissante que jamais

Caroline Receveur est devenue maman le 6 juillet 2018. Avec son compagnon Hugo Philip, elle donne naissance à un garçon qu’ils décident de prénommer Marlon. Puis, deux ans et cinq jours plus tard, le couple se marie avant de s’envoler vers Dubaï. Mais il ne s’agit pas d’un voyage de noces. Non, les tourtereaux emmènent leur fils et s’installent pour de bon aux Émirats arabes unis. Les fans de Caroline Receveur ont eu tout l’été pour se faire à la nouvelle. Maintenant, il n’est plus question du déménagement de la star dans les commentaires de ses publications sur les réseaux sociaux. Ses abonnés peuvent se concentrer simplement sur les images de Caroline Receveur. Comment elle s’habille, comment elle se coiffe et se maquille, et surtout ce qu’elle fait de ses journées. Avoir de ses nouvelles est essentiel pour ses fans qui raffolent des dernières news à son sujet.

Voir cette publication sur Instagram 🧡 Une publication partagée par Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur) le 30 Août 2020 à 2 :46 PDT

Un look sensationnel pour la fin de l’été

Pour Caroline, rien de nouveau sous le soleil de Dubaï. le temps est bon et elle se promène encore à la découverte de son nouvel environnement. Cependant, elle n’avait pas choisit cette destination au hasard. En effet, Caroline Receveur déclarait qu’elle souhaitait s’installer dans un endroit où il fait bon vivre en famille. Les températures sont si agréables dans ce côté là du monde que l’été semble plus long qu’ailleurs. Alors, les fans de Caroline Receveur pouvaient se consoler de son éloignement en se disant que les publications de la jeune femme sentiront bons les vacances plus souvent dans l’année. Et c’est le cas de ses dernières publications dans lesquelles elle porte cet outfit à tomber.

Caroline Receveur continue en effet d’être une source d’inspiration pour ses fans. Malgré son départ à l’autre bout du monde, la jeune femme reste une référence pour ceux qui la suivent. À travers les tenues qu’elle porte, Caroline Receveur donne des conseils de mode à ses fans sans efforts. Et c’est effectivement quelque chose qu’ils semblent apprécier, à en croire les commentaires.