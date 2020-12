Caroline Receveur: son mari sans vêtements sur la toile, polémique totale chez les internautes

Caroline Receveur est marié à Hugo Philip, un mannequin de carrière. Mais il n’a pas pour autant l’habitude de prendre la pose sans aucun vêtements. Cependant, il va se retrouver en tenue d’Adam sur les réseaux sociaux bien malgré lui. En cause, des fans et abonnés qui ont décidé de lui titrer le portrait. LDPeople vous dévoile tout de cette affaire croustillante. Caroline Receveur ne sera donc plus la seule à faire la Une des actualités de son couple. Hugo Philip gagne du terrain, de quoi évidement beaucoup l’amuser. Attention les yeux, vous n’êtes forcément pas prêts à découvrir la suite.

Caroline Receveur et Hugo Philip ont des communautés de fans inventives

Caroline Receveur et son mari sont les parents d’un petit garçon exceptionnel. En effet, à travers leurs comptes Instagram respectifs, les fans de Caroline Receveur et de Hugo Philip voient grandir Marlon depuis le 6 juillet 2018. Mais ce ne sont pas seulement des images adorables que le couple partage avec ses fans. Caroline Receveur prend la pose dans des tenues sublimes et Hugo Philip n’est pas en reste. En revanche, ce qui se rapproche le plus de la photo sans vêtements restent des images dans lesquelles ils portent des 2 pièces. Mais voilà, des fans du mari de Caroline Receveur vont l’afficher en tenue d’Adam. Et pour coller à la période actuelle, celle de la fin d’année, quelques éléments de l’image ne seront pas sans rappeler Noël.

Pas de panique, vos rédacteurs LDPeople vous taquinent. Personne n’a réussi à piquer une photo du mari de Caroline Receveur sans vêtements pourra poster sur les réseaux sociaux. Il s’agit en effet d’un dessin réalisé par un abonné. Un dessin qui représente donc Hugo Philip sans vêtements. En guise de tout accessoire, il a un bonnet de Noël sur la tête et une feuille de houx pour cacher les parties les plus privées de son anatomie. Le mari de Caroline Receveur s’est amusé de découvrir ce dessin et l’a partagé en story sur Instagram. Il était aussi étonné qu’hilare à la vue de cette création. Pour autant, il ne se prive pas une seconde de la partager avec ses abonnés.

Des illustrations à la Une des stories du bellâtre

Loin de lui la volonté de zapper les efforts des dessinateurs en herbe. En revanche, il ne cache pas apprécier des dessins un peu moins personnels. Autant dire clairement, des dessins qui ne le représentent pas sans vêtements. Bien qu’il était amusant de s’imaginer avec une feuille de houx pour tout vêtement. Aussi, Hugo Philip ne manquera pas de partager un autre dessin réalisé par l’un de ses fans. Il s’agit de la reproduction d’une de ses photos favorites avec son fils. Caroline Receveur n’a pas réagit publiquement à toute cette affaire. Chez LDPeople nous n’en doutions pas. Mais certains se demandent : se pourrait-il qu’elle soit jalouse des attentions que reçoit son mari de la part de ses abonnés ? Il est peu probable qu’elle prenne le risque de partager, même en dessin, des image d’elle dans le plus simple appareil.