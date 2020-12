Caroline Receveur sublime et sexy comme jamais en Bikini, elle met tout le monde d’accord

Si vous connaissez un peu la carrière de Caroline Receveur, vous savez sûrement que la jeune femme adore se montrer sur les réseaux sociaux. Et ce n’est pas son dernier cliché qui nous dira le contraire. En effet, elle a à nouveau fait sensation sur Instagram avec son dernier cliché.

Caroline Receveur en pleine séance de shooting

Il y a quelques mois maintenant, Caroline Receveur a changé de vie avec son chéri ainsi que son fils. Elle a décidé d’aller vivre du côté de Dubaï pour apprendre à Marlon le métissage et les nombreuses cultures existantes. Il y a peu, la jeune femme a publié un nouveau cliché d’elle issu d’une séance photo à la mer. En effet, la star de la télé-réalité a notamment partagé une photo d’elle à la plage avec un super maillot de bain. Et comme à son habitude, elle a fait un carton : “Quelle bombe”, “Une beauté fatale” pouvait-on lire dans les commentaires.

Caroline Receveur s’affiche sexy et sublime sur Instagram ! https://t.co/Z6OsLXpTRd — Actualité24 (@Actualite24FR) December 22, 2020

Mais si Caroline Receveur a partagé une photo d’elle, ça faisait longtemps qu’elle n’avait pas été sur les réseaux sociaux. C’est dans une de ses story qu’elle explique pourquoi : “Je ne suis pas trop présente en ce moment. J’ai énormément de choses à gérer et ça ne se voit pas forcément sur les réseaux. (…) Je vous avais dit que j’avais envie de vous parler plus souvent mais mon quotidien prend le dessus et je ne prends même pas le temps de communiquer ne serait-ce que sur mes propres marques”.

Caroline Receveur en burn-out ?

Et justement, son mari prend la parole et explique que Caroline Receveur en faisait trop et qu’elle n’arrivait pas à déléguer : “Tu gères l’administratif pour la maison, la paperasse pour Marlon, les nouveaux projets… tu m’aides à fond sur Cruel Pancake tous les jours tu gères les collabs, tes marques Osée, Recc… tu fais des calls avec les équipes… C’est comme si tu gérais quatre entreprises en même temps et le problème c’est que tu as du mal à déléguer, donc forcément à un moment donné”.

Caroline Receveur en burn out? Surcharge mentale, prise de poids, fatigue… déclarations franches sur ses difficultéshttps://t.co/ZXtjBOGJlY — LDPeople (@LDpeopleOff) December 20, 2020

Caroline Receveur a tellement de choses à faire, qu’elle ne prend même plus la peine de s’occuper d’elle : “J’ai pris du poids mais c’est ok, je ne vais plus au sport depuis un mois et demi alors que c’est mon seul moment à moi, je ne prends pas le temps de manger correctement mais je me dis que c’est ok”. Nous à la rédaction, on pense que la jeune femme est quasiment en burn-out et vous, vous en pensez quoi ?