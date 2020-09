Caroline Receveur sublimissime sur la toile: ses fans ne résistent pas à sa beauté !

L’ex-starlette de la télé-réalité anime avec soin son compte instagram et les séries de photos qu’elle poste en ce moment ravissent sa communauté de fans. Depuis ses débuts dans Secret Story et les Anges, la jeune femme de 33 ans a fait du chemin !

Caroline Receveur s’est faite connaître du grand public en 2008 dans l’émission de télé-réalité Secret Story sur la chaîne TF1. A l’époque, son secret c’est qu’elle est en couple avec un autre candidat, Nicolas. Ce dernier s’est même permis de raconter à la presse des détails croustillants dans la maison des secrets : “Faire l’amour sous la couette avec Caroline (rires). A l’antenne, on l’a vu sans le voir, puisqu’il y avait une caméra au dessus. C’est vraiment un souvenir marrant et marquant.”, confiait-il en 2017 à Télé-Loisirs. Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Caroline Receveur n’est plus en couple avec Nicolas qui travaille dans le monde de la nuit parisienne. La jeune femme a fait un bout de chemin sous les projecteurs : elle a enchaîné avec la réalité scénarisée Hollywood Girls sur NRJ 12 en 2012 aux côtés d’Ayem Nour, Nabilla Benattia, et Kevin Miranda. Elle a également fait de rapides apparitions dans Danse avec les Stars sur TF1 ou encore Top chef : les stars aux fourneaux sur M6. Mais dernièrement, ce sont ses activités de blogueuse et d’influenceuse qui ont le vent en poupe !

Sur son compte instagram, Caroline Receveur compte désormais près de 4 millions de followers et certains de ses posts dénombrent plus de 85 000 likes. Les commentaires sont souvent élogieux. On peut lire par exemple : « La beauté à l’état pur » ou encore « Femme au regard irrésistible ! » Il est vrai que les filtres qu’elle utilise sont toujours de couleurs chaudes et que son visage et son corps est parfait. D’ailleurs, la starlette avoue volontiers être passée sur le billard pour refaire sa poitrine : « Je faisais du 100D, ce qui est énorme et vous imaginez bien qu’après la grossesse j’ai tout reperdu, donc j’avais vraiment des seins… vides » a-t-elle avancé sur son compte instagram en s’adressant à ses fans. « Je ne vais pas dire que j’étais complexée mais ça ne me plaisait pas » a-t-elle ensuite précisé. Caroline Receveur aurait donc rencontré un chirurgien par l’intermédiaire d’une amie, ce dernier lui ayant « certifié qu’on pouvait remplir à nouveau ses seins ».

Au tout début de sa carrière, Caroline Receveur avait fait l’objet de vives critiques à cause de son visage qui semblait s’être métamorphosé. Au point que certains internautes avaient du mal à la reconnaître : “Son visage a trop changé, elle a refait sa face non ?”, “Je joue à : qu’a-t-elle fait refaire ? Nez ? Bouche ? Pommettes ? Yeux ?”. Et les messages étaient parfois très virulents : “Toute pleine de chirurgie cette femme c’est abusé. Faut s’assumer dans la vie. En plus elle montre ses seins (je me comprends) à longueur de temps c’est pitoyable. Je vais certainement me faire bloquer suite à ce commentaire mais je m’en fous. Elle ressemble à Michael Jackson maintenant”. Et vous, qu’en pensez-vous ?