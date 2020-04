Casa de Papel: une actrice de la série atteinte du coronavirus ?

Depuis quelques mois, il n’y a qu’un seul mot sur toutes les lèvres : coronavirus. Ce virus qui ravage tout sur son passage, n’épargne pas nos stars préférées. Aux dernières nouvelles, l’un des acteurs de la série La Casa de Papel aurait été contaminé. Qu’en est-il réellement ?

Coronavirus : une actrice de La Casa de Papel contaminée

Les fans de la série La Casa de Papel attendent tous impatiemment la suite des aventures de leurs acteurs préférés. Cependant, c’est une nouvelle plutôt triste qu’ils viennent de recevoir. Une des actrices de la série aurait été en effet, touchée par le mal qui sévit. Il s’agit de l’actrice Itziar Ituño qui a interprété dans la série, le rôle de Raquel Murillo, alias Lisbonne.

Annonces

L’actrice est originaire du Pays-Basque, qui est à ce jour l’une des régions en Espagne les plus touchées par la pandémie. Itziar Ituño, testée positive à la maladie a déclaré vendredi dernier sur son compte Instagram qu’un test épidémiologique a confirmé ses symptômes. Lesquels symptômes sont, elle l’a précisé dans son message, une fièvre et une toux. Pour rappel, les symptômes du coronavirus qui doivent alerter sont :

le mal de gorge

les difficultés respiratoires dans les cas sévères

la toux et la fièvre.

Toutefois, elle a accompagné ledit message d’une photo sur laquelle elle paraissait fatiguée certes, mais le visage illuminé d’un immense sourire. Espérons que d’ici là, elle aurait vaincu ce mal qui fait tant de bruit.

Quelques mots de l’actrice Itziar Ituño

Annonces

Itziar Ituño a tenu à rassurer ses fans, mais aussi à les mettre en garde. Dans son message, elle a pris le soin de les alerter sur le danger que pouvait représenter ce virus. Voici d’après ses propres mots le message qu’elle a voulu faire passer : « Pas de bêtises, ne prenez pas la chose à la légère, il y a des morts, beaucoup de vies en danger et on ne sait pas encore jusqu’où cela ira. Le temps est à la solidarité et la générosité. Il faut rester chez soi pour protéger les autres ».

Voir cette publication sur Instagram La puta ama 👏 Une publication partagée par La Casa de Papel (@lacasadepapel) le 5 Avril 2020 à 10 :00 PDT

Autrement dit, ce n’est pas parce que son état de santé n’est pas aussi critique que celui de quelques autres personnes qu’il faudrait prendre le risque de sortir. Cela n’aurait pour conséquence que la contamination de plusieurs personnes, qui peut-être n’auraient pas la chance de s’en sortir aussi bien.

Annonces

Ce message que l’actrice a adressé à ses fans a eu un retour positif de la plupart des personnes qui l’ont lu. Elle a été inondée par une immense vague d’amour et de messages pleins d’encouragements.

La publication a d’ailleurs été aimée plus de 310 mille fois. On attend de voir passer les 15 jours de quarantaine pour savoir si le mal sera complètement vaincu ou non. On espère de tout cœur que ce sera le cas.

Coronavirus : quelles retombées sur la série ?

Voir cette publication sur Instagram JA-JA-JA-J… 🙃 Une publication partagée par La Casa de Papel (@lacasadepapel) le 5 Avril 2020 à 7 :59 PDT

Annonces

Bien que le monde soit suspendu aux fluctuations de ce nouveau fléau, celui-ci ne devrait pas avoir un trop grand impact sur la diffusion de La Casa De Papel. C’est le 3 avril prochain qu’a été annoncée la mise en ligne de la saison 4 de la série sur Netflix.

De quoi réjouir un peu les fans en ces périodes de confinement. Ils n’auront plus à attendre très longtemps avant de savoir ce qui s’est passé à la suite de la capture de Lisbonne par la police. Il ne reste que peu de temps pour découvrir ce qui est arrivé à Nairobi après qu’on lui a tiré dessus.

Le Coronavirus fait de nombreux dégâts, même dans le rang des acteurs. La série La Casa de Papel n’a pas été la seule dont les acteurs aient été contaminés. On espère cependant que la propagation du mal va bientôt s’arrêter et qu’on pourra enfin passer à autre chose.

Annonces