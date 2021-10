Casino en ligne : un énorme engouement dans le monde

Dans un petit appartement à Namur, en Belgique, Pierre, 38 ans, cadre dans la finance a les yeux rivés sur son ordinateur. « Je viens de lancer une session et j’espère bien décrocher un gros gain. Chaque joueur a envie de ressentir des sensations fortes et de décrocher le jackpot », explique le trentenaire. Comme Pierre, les fans de jeux en ligne sont de plus en plus nombreux à jouer sur les différentes plateformes sur le marché.

De nombreuses plateformes

Ces derniers mois, une concurrence acharnée existe entre les différents acteurs du marché. Les sites de casino hébergent de nombreuses machines à sous réalisés par les meilleurs studios de création. Il est d’ailleurs difficile pour les jeunes joueurs de s’y retrouver. C’est pour cette raison que de nombreux sites se sont développés pour éclairer les passionnés de jeu.

Des journalistes spécialisés analysent les sites de jeux et indiquent quels sont les points forts et les points faibles. C’est toujours très instructif. Par exemple, n’hésitez pas à vous rendre sur ce site. Beaucoup de joueurs se rendent aussi sur les forums. Les joueurs s’échangent les bons plans et les bonus proposés par les sites. Il faut savoir que les sites de casinos virtuels pour pouvoir recruter des joueurs proposent des bonus avec ou sans dépôt. C’est une bonne occasion pour tester les jeux sans forcément investir de l’argent.

Les streameurs casino ont la cote

Ces derniers mois, à la faveur des confinements, les streameurs casino partagent leurs sessions avec leurs fans. Ainsi, certains sont très populaires à l’image de TeufeurS. Un jeune homme, résident à Malte qui a connu une ascension fulgurante. Après avoir engrangé de gros gains sur les sites de casino en ligne, il est devenu streameur et a noué des partenariats avec des casinos virtuels.

Il joue de très grosses et fait rêver ses followers sur les réseaux sociaux qui sont d’ailleurs très nombreux. Par exemple, TeufeurS compte 300.000 fans sur Twitter. Il échange régulièrement avec ses fans sur les réseaux sociaux et poste aussi de nombreuses stories sur son compte Instagram.

De temps en temps, l’influenceur dispute de parties de Cash Game à Malte mais aussi ailleurs en Europe. On a pu le voir avec Yoh Viral récemment en train de jouer des tournois à Chypre. Il retrouve sur place des joueurs habitués de hautes limites. Pour le moment, il découvre le poker et joue comme un gambleur.

Des jeux adaptés pour la mobilité

Ces dernières années, les joueurs ont tendance à jouer de plus en plus sur des appareils mobiles. Ainsi, il joue depuis leur portable et lance des slots et rêvent de jackpot. Ainsi, les plateformes de casino online se sont adaptées et proposent des versions optimisées de leurs sites pour pouvoir faire plaisir à leurs joueurs qui ont changé leurs habitudes.

C’est aussi un changement que l’on remarque dans le poker. Les joueurs veulent des parties rapides pour ressentir de grosses montées d’adrénaline. C’est vraiment ce qui plait aux joueurs. Les parties en Sit & Go Jackpot ont la cote.

Certains peuvent gagner jusqu’à 1 million d’euros. Ce que veulent les joueurs, c’est décrocher un gain qui va changer leur vie. Sur les téléphones et les tablettes, il est possible de jouer en casino Live. C’est-à-dire que ce sont de vrais croupiers qui posent les cartes à distance. Il est possible de jouer au blackjack. Le but est d’atteindre 21 mais sans dépasser ce chiffre.

De nombreux casinos physiques en France

Il est aussi possible de jouer dans des casinos physiques. En France, notamment dans les stations balnéaires, les Français et les Françaises sont nombreux à jouer sur les machines à sous. Il existe une vraie excitation dans les salles de jeux. A Paris, des clubs de jeux ont ouvert depuis 2018. Une nouvelle offre de jeux est proposée avec du Punto Banco, du Poker 21, du Poker mais aussi du Stud Poker.

Il existe 7 clubs dans la capitale. Des tournois sont souvent organisés. Ce fut le cas, en mars 2020 avec le WPT DeepStacks Paris organisé au Palais des Congrès. Régulièrement, il y a des tournois comme le mercredi au Club Barrière qui est installé dans les anciens locaux de l’Aviation Club de France sur la prestigieuse avenue des Champs-Elysées. Une adresse qui attire de nombreux gambleurs parisiens. Les clubs c’est un univers à part entière avec ses codes et ses traditions.