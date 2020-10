Cassandre (Koh-Lanta) sans vêtements à la plage, elle fait monter la température

Cassandre est une ancienne aventurière de Koh-Lanta. À deux reprises elle a rejoint la folle aventure présentée par Denis Brogniart. Elle participait à la saison 15 de 2016 et au Combat des héros de 2018. Cassandre ne reportait aucune de ses deux aventures Koh-Lanta mais a toujours été très fière de les rejoindre. Son engagement et sa détermination lui ont donc permis de conquérir le cœur de nombreux fans de l’émission. Aussi, aujourd’hui Cassandre compte plus de 30 000 personnes abonnées à son compte Instagram. Et ce sont autant de personnes qui s’accordent pour compliment la jeune femme pour sa dernière publication en date. En effet, Cassandre prend la pose sur un paddle et faire le tour d’Internet en un rien de temps.

Cassandre amorce son été de la plus sympathique des manières

Cassandre ne se doutait pas que tout le monde parlerait de sa dernière photo. Mais ses fans ont donné le tempo en lachant des likes et des commentaires en grand nombre. Ils sont tous très contents de retrouver Cassandre dans une tenue d’été plutôt que de la voir s’emmitoufler dans des tenues automnales. De plus, le continent austral ne connaît pas les mêmes saisons qu’en France, au même moment. Ainsi, lorsque l’été se termine chez nous, il ne va plus tarder à commencer de l’autre côté de la planète. En effet, en Australie, c’est entre les mois de décembre et de février que se déroulent les mois d’été. La saison du paddle commence donc pour Cassandre avant l’heure officielle des plus grande chaleurs australiennes.

Une aventurière marquante de Koh-Lanta

Cassandre avait marqué les esprits des fans de Koh-Lanta. Et voilà qu’elle va donc marquer de nouveau les esprits de ses abonnés avec cette photo. Son sourire ravageur va faire réagir ses fans en masse. Ils vont tous la couvrir de compliments en tout genre. Cassandre n’était jamais arrivée en finale dans l’émission mais tout les fans se souviennent d’elle malgré tout. En effet, elle avait eu une réaction allergique bénigne suite à une piqûre d’insecte au visage. Vous souvenez-vous à quel point la pauvre avait gonflé ?

Mais loin des tracas de l’aventure de Koh-Lanta, Cassandre rayonne. Son sourire fait l’unanimité aurons de ses abonnés. Et ils ont donc hâte de la voir profiter de son été. Tandis que nous, en France, nous devrons affronter l’automne qui sera rapidement suivi par le froid de l’hiver. De plus, Cassandre prend la pose dans des lieux paradisiaques. Au milieu de l’océan, au sommet d’une montagne ou encore dans un jardin débordant de plantes, l’ancienne aventurière de Koh-Lanta sait où elle met les pieds. Et ses fans n’hésitent pas à lui dire qu’elle est beaucoup plus attrayante que les passages dans lesquels elle prend la pose. De quoi la faire rougir tant c’est un délicat message que ses abonnés lui adressent.