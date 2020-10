Catherine Laborde : Ce “désir de meurtre” raconte sa lutte constante contre la maladie

Catherine Laborde fait face à une situation terrible depuis maintenant six ans. En effet, elle est atteinte de le démence à corps de Lewy. C’est une maladie qui joue sur sa mémoire, la perception de son environnement et elle lui provoque aussi des tremblements. Catherine Laborde est aujourd’hui incapable de vivre normalement sans l’aide de son mari. Thomas Stern et elle se sont alors confiés aux caméras de Sept à huit et n’ont pas manqué d’émouvoir leur audience. Voici donc un florilège de leurs confessions dans cet article, leurs récits des moments les plus difficiles.

Catherine Laborde est atteinte d’une maladie grave qui empire avec le temps

Catherine Laborde fait face à des pertes de mémoire de plus en plus fréquente. Elles sont également de plus en plus lourdes. C’est à dire que l’ancienne Miss Météo n’est parfois pas capable de reconnaître ses proches. Ni même de se rappeler le début de la conversation qu’elle a avec une personne, lorsqu’elle est en train de l’avoir. Il devient, de fait, très difficile pour Catherine Laborde de s’exprimer. Consciente d’être atteinte de la démence à corps de Lewy, elle sait que son mari, Thomas Stern, veille sur elle. Il est constamment à ses côtés et parfois, c’est très dur pour lui de voir son épouse dans cet état.

En effet, il ira jusqu’à dire en interview sur Sept à huit, que les envies de meurtres peuvent arriver. Un phénomène légitime pour Catherine Laborde car sa maladie est la cause de tellement de souffrance. Pour elle et pour son entourage, ses proches, c’est un combat qui se poursuit et qui se poursuivra jusqu’à que la mort emporte Catherine Laborde. Thomas Stern ne souhaite pas vraiment voir son épouse s’en aller vers l’au-delà. Il est simplement bouleversé de constater son impuissance face à la maladie de sa femme.

Une maladie rare qui change toute sa vie et celle de son mari

La maladie de Catherine Laborde est une sorte de mélange entre la maladie d’Alzheimer et celle de Parkinson. Mais la démence à corps de Lewy présente encore d’autres spécificités bien à elle. Cependant, les diagnostiques sont rares et parfois confondus avec ces deux maladies. Pour les fans de Catherine Laborde, il est difficile d’imaginer que celle qui animait la météo pendant tant d’années soit dans un tel état. Pendant à peine moins de 30 ans Catherine Laborde était présente quotidiennement sur TF1. C’est d’ailleurs son état de santé qui l’a conduite à se retirer de l’antenne.

Catherine Laborde écrit un nouveau livre, un ouvrage qui raconte son mal

Pour davantage permettre à ses fans et à ses proches de comprendre le mal qui la ronge, Catherine Laborde et Thomas Stern ont écrit un livre à ce sujet. Ils prennent leurs vies en témoins et racontent leurs expériences. Le livre s’intitule Amour malade, quand aimer devient aider. En effet, le mari de Catherine Laborde est toujours présent à ses côtés pour l’aider à appréhender le monde qui l’entoure. Car ses pertes de mémoires et de repères constantes peuvent parfois plonger l’ancienne Miss météo dans une profonde angoisse. Imaginez ne plus savoir faire la différence entre le bas et le haut, la droite et la gauche ou encore, lorsque vous êtes dans le noir.

Plus rien ne fait vraiment sens lorsque Catherine Laborde est en crise. Et ces crises sont de plus en plus récurrentes. Elles peuvent se produire de jour comme de nuit, sans prévenir. Puis, si Catherine Laborde n’est pas en crise, elle continue en revanche de perdre sa mémoire et de trembler. C’est pourquoi elle reconnaît le dévouement de son mari comme étant vraiment admirable. Elle sait parfaitement à quel point elle peut être un fardeau pour son entourage et pourtant, il ne la laissera jamais tomber. Catherine Laborde n’a de cesse de remercier son époux de son soutien. En effet, sans lui elle ne pourrait pas vraiment avoir l’impression d’être autonome. Dans le livre de Catherine Laborde, elle évoque évidement le point de vu de son mari face à sa maladie. Et surtout, comment leur amour s’est adapté aux circonstances.

Des confessions bouleversantes

C’est donc le 8 octobre 2020 qui sortira Amour malade, quand aimer devient aider, deux ans après Trembler. Encore une fois, Catherine Laborde partagera un moment privilégié avec ses fans à travers son ouvrage. Car elle non plus ne les oublie pas, malgré tout.

Catherine Laborde se porte donc aussi bien que sa maladie le lui permet. Et elle a beaucoup de chance de pouvoir compter sur le dévouement de son époux. Thomas Stern lui permet de garder une vie des plus dignes et la rassure à travers chacune de ses crises d’angoisse notamment. Catherine Laborde ne se souvient peut-être pas de tout mais elle ne semble jamais oublier qui est son mari et à quel point elle lui est reconnaissante. Son passage dans Sept à huit était vraiment très troublant. La voir ainsi vulnérable est en effet bouleversant. Qui sait ce que nous réserve les années qui passent. Catherine Laborde ne pouvait pas imaginer être atteinte de la démence à corps de Lewy. Elle a d’ailleurs cru longtemps que ses tremblements étaient des symptômes d’autre chose.

Le combat continue pour Catherine Laborde

Celle qui animait la météo pendant tant d’années sur TF1 ne pouvait qu’émouvoir son public à travers son témoignage. Sa sincérité est réellement impressionnante et ses confessions ne laissent personne indifférent. Thomas Stern et elle vont continuer de se battre, ensemble, contre cette maladie qui leur rend la vie si difficile. Le tout en n’étouffant pas leur amour derrière les mesures que nécessitent la prise en charge de la démence à corps de Lewy de Catherine Laborde.