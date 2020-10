Catherine Laborde: son état de santé au plus mal! Sa confession émouvante sur sa maladie

Durant une interview donnée à l’émission Sept à huit, sur TF1, Catherine Laborde a fait des confidences bouleversantes. Se désolant de ne plus réussir à vivre comme elle le veut en raison de la maladie de Lewy, l’ex présentatrice météo a énormément touché le public.

Catherine Laborde lutte depuis quelques années, contre la maladie de Lewy. Un combat sur lequel, cette femme revient dans un livre qui s’appelle « Trembler », publié il y a déjà deux ans. « Mes symptômes sont ceux de la vieillesse : la fatigue, les gestes pas coordonnés, les chutes. Je quotidiennement. Mais ce n’est pas seulement le corps qui se défait petit à petit. J’ai aussi l’impression d’être beaucoup plus émotive qu’auparavant. Il m’est difficile de sortir dans la rue, j’ai peur de tout », avait-elle aussi indiqué durant une interview donnée au célèbre magazine Paris Match.

Des confessions à Sept à huit

Dans le prochain numéro de de Sept à huit qui a été diffusé le samedi 3 octobre, la présentatrice météo a fait le point sur son combat contre la maladie. Une interview durant laquelle, cette sexagénaire a enchaîné les moments de confession très émouvants. « Habituellement, on dit toujours : ‘Je vais bien, merci’ parce que c’est automatique. Mais dans cette question, il n’y a pas d’automatisme. Et quand vous me demandez si je vais bien, je vous dirais que : ‘oui, quelques fois, et quelques fois, ça ne va pas très bien’ », a-t-elle indiqué.

Une femme digne

En se souvenant de son dernier bulletin météo présenté, il y a déjà 4 années, Catherine Laborde expliqué très émue : « Ça me paraît loin. Ça me semble loin car tout de même, c’est la maladie qui va l’emporter je pense, à un moment ou à un autre. C’est dommage j’aurais aimé que ça dure encore longtemps ! Mais je sais bien qu’il y a un moment où ça doit s’arrêter ». Des mots très touchant qui ont ému le public sur les réseaux sociaux. « Quelle force de caractère », « Courage », « Je suis très admiratif », pouvait-on voir sur Twitter après sont interview. Les téléspectateurs ne l’oublient vraiment pas. Elle conserve une côte énorme même si elle ne passe plus à la télévision.

Depuis 2014, Catherine Laborde, ex-reine de la météo sur TF1, souffre de la maladie à corps de Lewy, mélange de Parkinson et d’Alzheimer. Après 2 ans d’absence, elle donne de ses nouvelles dans le « Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo.

📺 Ce dimanche, dès 18H20 sur @TF1 pic.twitter.com/bVX38npKNs — Sept à Huit (@7a8) October 2, 2020

Catherine Laborde dans le cœur des Français

Il faut dire que Catherine Laborde est une personnalité très populaire. Chaque soir, pendant des années, les Français et les Françaises se sont habitué à son visage et son élégance. Catherine Laborde avait pour habitude de s’habiller avec de très belles robes. Le bulletin météo est un programme très suivi sur TF1. Les audiences sont toujours excellentes. Le public aime regarder ce programme qui détaille le temps et les températures du lendemain. Ainsi, les Français et les Françaises peuvent savoir comment s’habiller pour le lendemain. Si la pluie est annoncée, il faudra prévoir un pull et une veste de pluie. Cela permet aussi d’anticiper un éventuel repas en terrasse.