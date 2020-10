Catherine Laborde : son mari, Thomas Stern, a l’impression de vivre une "nuit digne de l’Exorciste"

Catherine Laborde est atteinte d’une terrible maladie. La démence à corps de Lewy empire d’années en années et son mari l’accompagne dans cette épreuve. Mais parfois ce sont des moments terribles à vivre pour Thomas Stern que de voir Catherine Laborde souffrir. En effet, c’est une maladie complexe qui engendre de multiples complications. Interrogés par le journal Le Parisien, Catherine Laborde et Thomas Stern se livrent. Le mari de l’ancienne miss météo de TF1 a parfois l’impression de vivre des scènes de roman de science fiction tant la maladie de sa femme peut être envahissante.

Catherine Laborde et sont mari restent soudés dans les épreuves face à la maladie

Catherine Laborde a présenté la météo sur TF1 pendant 28 ans, du 11 juillet 1988 au 1er janvier 2017. Si elle s’est retirée en 2017, c’est que sa maladie commençait à lui jouer des tours. En effet, les symptômes devenaient ingérables et les crises de plus en plus inattendues et fréquentes. La démence à corps de Lewy pourrait se décrire comme un mélange de la maladie d’Alzheimer et de celle de Parkinson. Mais c’est tout de même une maladie à part entière. Elle peut notamment provoquer des hallucinations visuelles ou des délires paranoïaques. Et à ce propos, Catherine Laborde fait vivre, malgré elle, de terribles moments à son mari. En effet, Thomas Stern raconte que parfois, Catherine Laborde est incapable de reconnaître ses proches, persuadée qu’elle s’adresse en réalité à des doublures malveillantes. De quoi faire très peur à son mari.

Un livre pour protéger leur amour et garder espoir

La maladie est une part importante de la vie de Catherine Laborde aujourd’hui. Elle n’est plus vraiment autonome et perd rapidement ses repères. Sans l’aide de son mari, elle serait certainement admise en clinique spécialisée. Mais Thomas Stern semble prêt à tout pour que son épouse continue de vivre au mieux. Conscient du fait que la maladie joue sur sa vie de couple, ils décident de briser les tabous et d’en parler au grand jour. Aussi, Catherine Laborde et Thomas Stern en parlent dans leur livre Amour malade, Quand aimer devient aider. Ils se confient sur leurs vulnérabilités et leurs peurs mais aussi véhiculent un message plein d’espoir, humain et amoureux.

Ce livre leur permet de mettre à plat les tensions qui peuvent survenir lorsque la maladie s’immisce dans une relation. Il va permettre aux fans de Catherine Laborde de mieux comprendre ce qu’elle traverse. Mais permettra également de mettre le projecteur sur les milliers de personnes qui apportent des soins quotidiens aux malades de leurs entourages. Car parfois c’est un bien lourd fardeau à porter que de s’occuper de ceux que nous aimons tout en les voyant souffrir, de sacrifier de son temps et de son énergie à leur bien-être.

Catherine Laborde traverse des moments extrêmement difficiles

Thomas Stern évoque le quotidien avec son épouse. Avec la maladie de Catherine Laborde c’est un travail à plein temps que de la gérer. En revanche, son état ne la contraint pas à avoir besoin en permanence de soins. Mais il faut pourtant faire très attention à elle car elle perd la mémoire. La démence à corps de Lewy fait que Catherine Laborde oublie très rapidement ce qu’il se passe. Notamment elle peut ne pas savoir où elle se trouve. De plus, les crises de tremblements sont régulières et l’empêche de pouvoir faire quoi que ce soit. Attendre qu’elles passent ne suffit parfois pas pour lui permettre d’être au mieux de son autonomie. Et à cela s’ajoute des problèmes moteurs. Le mari de Catherine Laborde est donc près d’elle à tous les instants pour la rassurer et lui faciliter le quotidien, bien que cela complique grandement le sien.

Thomas Stern est prêt à tout pour son épouse

L’ancienne miss météo de TF1 admet volontiers savoir qu’elle chamboule la vie de son mari avec sa maladie. Elle a également conscience qu’elle le prive de sa liberté malgré elle depuis bientôt trois ans. Thomas Stern reste solide pour son épouse mais au fond de lui, il a très peur. En effet, il déclare à nos confrères du journal Le Parisien qu’il est terrifié à l’idée de perdre vraiment Catherine Laborde. Il espère que la démence à corps de Lewy ne fera jamais en sorte que sa femme ne puisse pas le reconnaître. Pire, il espère également qu’il pourra toujours la reconnaître elle. En effet, à force de perdre la mémoire, Catherine Laborde pourra elle-même se perdre dans les méandres de son esprit.

Thomas Stern évoque ensuite une soirée très agitée durant laquelle il n’a malheureusement plus reconnu son épouse. Catherine Laborde était endormie mais elle hurlait dans son sommeil. Son mari était à côté d’elle ne fait la comparaison de cette scène avec le célèbre film d’horreur L’exorciste. Entre ces crises de hurlements dans son sommeil et ses épisodes de délires paranoïaques, Catherine Laborde ne laisse pas le temps à son mari de s’ennuyer. Il vit à présent dans une véritable roman de science fiction.