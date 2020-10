Cathy (L’amour est dans le pré): déception, fatigue, froideur, remet François à sa place vite fait

Ce lundi 19 octobre 2020, la chaîne M6 diffusait un nouvel épisode de L’Amour est dans le pré. La viticultrice de 41 ans, installée dans le Médoc, recevait François. Mais Cathy a vite été déçu par le comportement peu courtois de son prétendant.

Cathy avait eu un feeling avec le caviste de 41 ans. François avait retenu son attention lors du speed dating. Alors, pour l’accueillir, Cathy avait mis les petits plats dans les grands. Son prétendant le confiait à la caméra : il était très impatient de passer ce moment privilégié avec elle. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu.

Cathy a un tempérament hyperactif et cherche un homme avec un caractère fort. Mais on dirait qu’elle n’a pas trouvé chaussure à son pied avec François. Cathy l’a emmené visiter rapidement son village. Elle lui a aussi montré son exploitation. Ensuite, place à quelques dégustations de vin. Le caviste et la viticultrice ont au moins ce point en commun ! Ils sont ensuite partis déjeuner au restaurant.

Et là, c’est le drame. Car Cathy a choisi de jouer carte sur table. Son rythme de vie est plutôt soutenu. Elle ne se voit pas dans une vie “pépère”. François a alors rétorqué qu’il avait un tempérament plutôt calme. Autre point de désaccord : alors que François a besoin de considérer une question sous tous ses angles, Cathy elle, est plutôt spontanée. Elle aime vivre au jour le jour.

“Je peux annuler le séjour aussi, si tu veux.“

Le moment où elle s’est sentie le plus seule, c’est quand François s’est plaint de se sentir “épuisé”. Pourtant, les festivités ne faisaient que commencer ! “Ah bah, tu peux aller dormir. Je peux annuler le séjour aussi, si tu veux“, a-t-elle dit, en rigolant à moitié. Direction la maison pour mettre François au lit.

“Ça me déçoit qu’il soit fatigué dès le premier jour. “

A la caméra, Cathy s’est ainsi confiée : “Premier jour un peu bizarre. On a chacun notre rythme de vie et c’est un peu compliqué. Ça me déçoit qu’il soit fatigué dès le premier jour. Dans mon portrait, je dis bien que je suis hyper dynamique et que je cherche quelqu’un de calme, mais pas trop non plus“. Il y a fort à parier que ces deux-là ne sont pas fait pour être ensemble.

Mais parfois l’amour, ça prend du temps. Peut-être que la mayonnaise prendra aux prochains épisodes. De son côté, Cathy s’assume comme elle est depuis le début de l’émission “On me prend comme je suis. Je suis de nature taquine. J’ai parfois l’humour brutal. J’espère que je n’ai pas été trop méchante avec eux”, avait-elle dit au début de cette nouvelle saison.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L’Amour est dans le pré (@adpm6) el 19 Oct, 2020 a las 11:01 PDT

“Même si je donne l’image de quelqu’un de fort, je préfère que la personne qui veut vivre avec moi découvre par elle-même la femme hypersensible que je suis en réalité”. Espérons que François prenne la peine de découvrir cette partie de Cathy !

Alix Brun