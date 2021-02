Cauchemar en cuisine : Les internautes scandalisés par ce cuisiner qui a des méthodes très bizarres

Ce lundi 22 février, M6 diffusait un nouveau numéro de l’émission Cauchemar en cuisine. Philippe Etchebest a du se retrousser les manches. En effet, il a porté secours à deux restaurateurs au bord de la faillite. En cause : leur cuisinier aux méthodes douteurs. Les internautes n’ont pas tardé à le surnommé « cuistot mytho ».

Ce n’est pas la folie au Crazy Frog de Saint-Estèphe

Thierry et son épouse Amanda tiennent un pub. Mais le couple n’arrive pas à joindre les deux bouts. L’établissement se situe à Saint-Estèphe en Dordogne. Du doux nom de Crazy Frog qui signifie les « folles grenouilles » en anglais, le pub risque bien de fermer ses portes s’ils ne trouvent pas de solution !

« Son CV nous paraissait sympa »

Thierry et Amanda se sont alors confiés au célèbre chef bordelais. En effet, leurs problèmes ont commencé à cause du chef, qui s’appelle Jean-Pierre. « Son CV nous paraissait sympa alors on est partis avec lui pour l’aventure », a ainsi expliqué Thierry lors des présentations avec Philippe Etchebest.

Une expérience incroyable « dans des restaurants cotés et étoilés »

Ce qui a tout de suite plus à Thierry et Amanda, c’est l’expérience internationale de Jean-Pierre. En effet, ce dernier a voyagé notamment pendant 30 ans aux Etats-Unis ! Non seulement il a découvert le pays, mais surtout, il a travaillé « dans des restaurants cotés et étoilés ». Alors forcément, le couple avait très envie de travailler avec lui. Au sein de la rédaction de LDpeople, on les comprend.

Les deux tourtereaux ont très vite imaginé que ce chef allait pouvoir mettre à profit ses connaissances dans leur pub. Ils ne pouvaient pas espérer mieux : de la haute gastronomie dans leur pub, qui pourrait refuser ça ? Au sein de la rédaction de LDpeople, on en aurait presque l’eau à la bouche.

De la poudre aux yeux !

Et pour couronner le tout, Jean-Pierre s’est targué d’avoir ouvert plusieurs restaurants à son nom aux Etats-Unis. Le rêve américain dans toute sa splendeur ! Mais malheureusement pour eux, c’était trop beau pour petre vrai. En effet, les patrons du Crazy Frog ont vite découvert la supercherie.

« C’est froid, c’est trop cuit, c’est pas bon. »

Plus tard dans l’émission, Thierry a décrit à Philippe Etchebest le type de cuisine réalisé par son cuisiner de haut vol. « C’est froid, c’est trop cuit, c’est pas bon, c’est insipide », s’est ainsi plaint Thierry. Pour lui, c’est bien simple, il assimile la candidature de Jean-Pierre au Crazy Frog à du « sabotage » pure et simple.

Hors de question de laisser passer ça !

Plus tard dans cet épisode de Cauchemar en cuisine, Thierry lui en a même voulu pour son comportement. Alors que Philippe Etchebest n’en peut plus de voir tous les restaurants fermés en France métropolitaine, cette histoire a fini par en enragé plus d’un. Ainsi, sur internet, de nombreux internautes se sont lâchés ! Pour eux, pas question de laisser passer ça !

« Bonjour, je m’appelle Jean Pierre, je suis expert congélateur »

De nombreux téléspectateurs se sont ainsi saisi de leurs réseaux sociaux. Ils ont ainsi été nombreux à se rendre sur la plateforme twitter pour faire connaître leur mécontentement. Ce faux chef de Dordogne en a eu pour son grade ! Comme le micro-onde était son appareil de cuisson préféré, les blagues à ce sujet ont littéralement fusé.

« Jean-Pierre, le roi de la décongélation », ou encore « le retour du cuistot mytho », ou « bonjour, je m’appelle Jean Pierre, je suis expert congélateur chez Picard », a-t-on ainsi pu lire parmi les nombreux commentaires. Une internaute a même lancé la proposition suivante : « qu’on passe cette émission en boucle afin que les gens arrêtent de réclamer la réouverture des restos ».

Cauchemar en cuisine: En tous cas, au sein de LDpeople, on se réjoui qu’Amanda et Thierry ait pu rencontré Philippe Etchebest. Grâce au chef bordelais, ils ont pu en effet une bonne fois pour toute se débarrasser de cet intru. Malgré tout, Thierry garde un souvenir amer de cette expérience. Car Jean-Pierre a abusé de sa confiance. La prochaine fois, il vérifie mieux les CV de ses cuisiniers ! En tous cas, cet épisode a fait beaucoup rire les téléspectateurs ! Et voici un extrait de l’émission si vous l’avez ratée :