Cauchemar en cuisine (Philippe Etchebest): pourquoi l’établissement d’Anthony Brocard (Quintenas) est fermé

Cauchemar en cuisine ne peut visiblement pas sauver tout les restaurants qui défilent dans l’émission. Philippe Etchebest se donne pourtant à fond pour sauver les établissements de la faillite. Mais, parfois, les résolutions prises par les restaurateurs ne suffisent pas à tenir le cap assez longtemps. C’est malheureusement le cas du restaurant d’Anthony Brocard, Le Pontet, situé à Quintenas. En effet, il participait à Cauchemar en cuisine en 2017 et au début de cette année, il revend son fond de commerce, le restaurant met la clef sous la porte. Voici les détails de cette mésaventure.

Cauchemar en cuisine, une émission sauvetage qui ne fait pas des miracles

Cauchemar en cuisine est une émission diffusée sur les chaînes du groupe M6. Elle met en scène Philippe Etchebest, un chef cuisinier aussi talentueux que réputé. Mais il n’est pas connu que pour ses dons culinaires. En effet, Philippe Etchebest est connu du grand public pour être un chef cuisinier rigoureux et sévère. Désigné meilleur ouvrier de France en 2000 et chef étoilé, il est aussi le détenteur d’un tempérament de feu. Les personnes qui se mettent en travers de sa route ont intérêt à être solides. Car c’est un véritable taureau qui n’aa pas peur de foncer dans les murs. Philippe Etchebest est donc parfait pour animer Cauchemar en cuisine. Il va secouer les restaurateurs pour les mettre en face des véritables problèmes de leurs établissements. Et il ne recule devant rien pour se faire entendre.

Malgré son caractère brut et sa posture imposante, Philippe Etchebest souhaite par dessus tout venir en aide aux personnes de son milieu professionnel. En effet, ce sont souvent les personnes sans formations dans le domaine qui en prennent pour leur grade dans Cauchemar en cuisine. Philippe Etchebest répète que l’on ne peut pas s’improviser cuisinier ou restaurateur. De la rigueur, de la méthode et des sacrifices sont alors de mises au minimum. L’animateur de Cauchemar en cuisine s’improvise alors professeur pour apprendre les ficèles aux restaurateurs en demande de conseils.

Philippe Etchebest fait de son mieux pour sauver ses collègues de la faillite

En général, Cauchemar en cuisine met à jour des établissements culinaires qui sont dans un piètre état. Mais au fil de l’émission, les téléspectateurs s’attachent aux restaurateurs car ils comprennent les difficultés qu’ils doivent affronter. Puis, grâce aux conseils de Philippe Etchebest, le restaurant retrouve de la prestance et attire de nouveau les clients. Cauchemar en cuisine est alors bien souvent l’ultime recours des restaurants au bord de la faillite. Ainsi, ils ont un dernier espoir de pouvoir s’en sortir même si cela veut dire qu’ils doivent mettre leurs egos de côté pour s’afficher devant la France entière. Car Philippe Etchebest ne les laisser pas faire les beaux. Il mettra à jour les défauts qui font d’eux de mauvais patrons ou de mauvais cuisiniers. Et ils devront accepter les critiques pout laisser place aux cahotements. Des changements vitaux pour leurs entreprises.

Un métier difficile et complexe qui demande beaucoup de sacrifices

Mais, il arrive que des établissements ne parviennent pas à perdurer dans le temps. Même en suivant les conseils avisés de Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine, la restauration reste un domaine complexe et rude. Et tout le monde n’est pas bâti pour y pérenniser son activité. Cela semble donc être le cas d’Anthony Brocard qui ferme les portes du Pontet, son restaurant du Quintenas, sauvé en 2017 par Cauchemar en cuisine. Lors de cette première émission, Anthony Brocard tenait à montrer à la France et à Philippe Etchebest qu’il était déterminé à sauvé son établissement. Participer à Cauchemar en cuisine était bien alors l’ultime recours de l’entrepreneur. Les dettes s’accumulaient et il ne parvenait plus à tenir sa tête hors de l’eau. Pendant plus d’un an, les conseils du chef cuisinier le plus célèbre de la télévision ont payé. Mais l’année 2020 marque la fin de son aventure.

En effet, d’après les informations disponibles sur le restaurant, Anthony Brocard faisait l’objet d’un redressement judiciaire en juin 2018. Et ce redressement a conduit à une liquidation judiciaire en avril 2019. Tout est alors allé très vite pour le restaurateur. Son rêve devenait un lointain souvenir rapidement. Le Pontet a alors été vendu aux enchères le 4 janvier 2020 et acheté par un restaurant du nom de La Tanière Gourmande, pour la modique somme de 15 000 euros. Philippe Etchebest ne sera certainement pas heureux d’apprendre cette nouvelle. Lui qui tient à protéger sa profession, il a montré pendant la pandémie qu’il se battait pour les droits des restaurateurs et la protections des établissements culinaires.

Cauchemar en cuisine, un des nombreux leviers de Philippe Etchebest pour mettre sa profession à l’honneur

Mais la mésaventure d’Anthony Brocard prouve que le métier est rude. Elle prouve également que même Cauchemar en cuisine et toute la bonne volonté du monde peuvent ne pas suffire pour sauver un restaurant de la faillite. Mais cela n’empêchera pas le groupe M6 de continuer à faire confiance à cette émission. Cauchemar en cuisine continuera de parcourir la France à la recherche de restaurants en difficultés. Philippe Etchebest continuera également de prodiguer des conseils afin de sauver les propriétaires de la catastrophe. Et il continuera aussi à hausser le ton si ils ne veulent pas entendre raison. Sa passion pour la cuisine n’a pas de limites et c’est une des raisons pour lesquelles il prend autant les choses à cœur dans Cauchemar en cuisine.