Cauchemar en cuisine: un restaurateur dévoile toutes les coulisses du tournage!

Cauchemar en cuisine était de retour à l’antenne avec des épisodes inédits le 4 janvier dernier. M6 a changé un peu la formule de l’émission pour intégrer un nouvel élément. En effet, Mallory Gasbi, candidat de Top Chef rejoint le casting pour aider les restaurateurs participants à découvrir des recettes. Une belle façon de les aider à retrouver leurs places dans leurs cuisines. Mais c’est toujours Philippe Etchebest qui mène la danse sur le terrain. Et comme toujours, il n’est pas tendre et cherche à faire en sorte que tous dépassent leurs limites. Pour ce premier épisode c’est le restaurant Soleil d’Or qui est passé au crible. LDPeople vous propose alors de découvrir le témoignage de Johan et de son père Jean-Jacques à la suite de cette expérience.

Cauchemar en cuisine revient enfin sur M6

Cauchemar en cuisine n’est pas une émission à laquelle l’on participe sans appréhension. Le public le sait bien, pour rentrer dans les bonnes grâces de Philippe Etchebest, il faut se lever de bonne heure. Il est également très compliqué, pour des personnes anonymes de passer à la télévision. Surtout pour y recevoir des critiques même si le but est d’améliorer les choses. Alors, ce que Johan et son père Jean-Jacques ont a déclarer sur les coulisses de Cauchemar en cuisine est tout aussi surprenant que rassurant. En effet, les employés du restaurant Soleil d’Or affirment qu’ils ont dû prouver qu’ils seraient aptes à encaisser le choc. Entretien psychologique impératif pour que la production de Cauchemar en cuisine s’assure que les candidats puissent s’en sortir sans séquelles psychologiques.

Le témoignage d’un restaurateur heureux et bouleversé à la fois

Il faut dire que l’épreuve de recevoir Philippe Etchebest et ses défis n’était pas de la tarte. Surtout lorsque l’on a tendance à ne pas se rendre compte de ce qui cloche. Le retour a la réalité a été brutal mais salvateur pour les participants de Cauchemar en cuisine. Aussi, ils sont ravis d’avoir participé à l’expérience malgré le stress que cela implique. À la suite de leur participation, un expert rémunéré par M6 les a suivi pendant six mois. Il les a accompagné pour la création d’un menu, les programme de communication autour de leur restaurant ainsi que pour les aider à appréhender diverses tâches administratives. Un accompagnement sur-mesure dont ils ont été amplement satisfaits. L’émission de M6 aura définitivement changé la donne pour Johan et son père.

Cauchemar en cuisine est donc de retour avec des épisodes inédits. Mais ne vous y trompez pas, les scènes ont été tournées bien avant la pandémie. Aussi, pour vérifier la bonne tenue du restaurant aujourd’hui, il faudra encore faire preuve de patience. En effet, les restaurateurs attendaient le 20 janvier avec impatience. Mais la crise sanitaire recule encore la date de la réouverture. À présent, c’est la date du 10 janvier qui est attendue pour connaître la nouvelle date de réouverture éventuelle. Philippe Etchebest et ses confrères devront encore se serrer la ceinture.