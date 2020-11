Cauet : comment il a réussi à tricher dans “Qui veut gagner des millions” enfin dévoilé

Cauet, c’est un fait bien connu, est incapable de jouer à un jeu en respectant les règles. Le 23 novembre dernier, un membre de son équipe raconte comment il a réussi à tricher dans Qui veut gagner des millions. C’était à l’époque où Jean-Pierre Foucaut était encore l’animateur vedette de ce programme. Et il convient également de rappeler que Cauet jouait pour une association. À l’antenne et devant des milliers d’auditeurs, Cauet est forcé d’assumer. Voici comment l’animateur a été aidé pour ce tour de force. Sur son compte Twitter, une vidéo d’un extrait de C’Cauet sur NRJ détaille les événements.

Cauet choque ses auditeurs et les internautes avec cette révélation

Cauet ne refuse jamais de participer à des collectes de fonds pour des associations. Invité par Jean-Pierre Foucaut dans Qui veut gagner des millions, il était donc partant. Mais les jeux ont en général une drôle d’influence sur lui. Cauet n’aime pas perdre c’est évident, mais surtout, il adore gagner. Et pour s’assurer la victoire, l’animateur n’hésite pas à utiliser tous les moyens dont il dispose.

Un chroniqueur de son équipe dévoile alors les manigances qu’ils ont mis en place pour s’assurer une question sur le joker de “l’appel à un ami”. Le chroniqueur savait qui était la personne que Cauet allait appeler pour jouer ce fameux joker. En plateau avec l’animateur, il était donc en live devant les questions posées par Jean-Pierre Foucaut. Avec l’aide d’un anonyme de la production de Qui veut gagner des millions, il connaissait un endroit d’où les téléphone fonctionnaient. Car pendant les tournages de Qui veut gagner des millions, des brouilleurs sont mis en place pour justement éviter ce genre de tricherie.

Le poids du secret s’envole enfin des épaules de l’animateur

L’ami de Cauet avait donc les questions sous les yeux et le nom de la personne que Cauet allait contacter pour son joker. Sans hésiter, il envoyait alors des textos à son complice qui se tenait ainsi prêt à répondre parfaitement à la question que Cauet allait lui poser. Partagés entre le rire et le choc, les auditeurs et les chroniqueurs autour de Cauet perdent pieds. En effet, ils connaissent les tendances à la tricherie de l’animateur. Mais ils n’auraient pas imaginé qu’il ose en user dans Qui veut gagner des millions !

Pourtant Cauet reconnaît avoir tout manigancer. Et si c’était à refaire, il le referait. Après tout, il a permis à une association de remporter 70 000 euros et il peut en être fier. Comme il ne devrait pas être fier de sa tricherie, il s’amuse en disant qu’effectivement, il ne devrait pas aller au paradis, mais pas en enfer non plus. Son jugement dernier se fera certainement au thermostat 6 dit-il avec humour. Depuis le temps que cette affaire a eu lieu, Cauet ne risque pas aujourd’hui d’avoir des ennuis avec TF1. Mais les équipes Qui veut gagner des millions, présenté à présent par Camille Combal, seront sûrement davantage attentifs pour éviter que cette combine se reproduise.