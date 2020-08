Cauet dévoile une photo super perturbante son fils Valmont, qui est le portrait craché de son papa !

Si l’été se termine peu à peu, et que la rentrée scolaire approche à grand pas, le célèbre animateur télé et de radio, Cauet semble déjà regretter cette période de vacances qu’il a pu partager avec ses enfants. Depuis la Grèce où il séjournait, le présentateur a partagé sur les réseaux sociaux à de nombreuses reprises, plusieurs publications de jolis moment qu’il a pu passer en famille. Au programme de ce séjour, détente, séances de bronzage et bains de mer, mais l’humour et la plaisanterie étaient également au centre des occupations de Cauet et de ses enfants.

On avait d’ailleurs pu voir le père de famille pousser sa fille dans la piscine alors qu’elle ne s’y attendait vraiment pas et voir cette dernière se venger quelques jours plus tard. Alors que son célèbre papa était confortablement installé sur un matelas face à la mer en train de piquer un somme, sa fille accompagnée de son frère et d’une amie l’avaient copieusement arrosé avec des seaux d’eau de mer pour se venger du précédent affront. Visiblement, l’ambiance était excellente durant ce séjour grecque.

Si Cauet est capable de taquiner ses 2 enfants, Valmont âgé de 20 ans et Ivana de 17 ans, il semble néanmoins un père très proche et très fier de ses progénitures. De retour à Paris, il profitait de l’occasion pour prendre la pose avec son fils Valmont, où tous les deux apparaissent avec le teint hâlé. Un cliché qui n’a pas manqué de faire réagir les nombreux fans de l’homme de télévision et de radio, tant la ressemblance avec son fils saute aux yeux. Tous les traits semblent en tous points identiques, les yeux, le nez, la forme de la bouche, la forme du visage et la ressemblance allait même jusqu’à leur tenue, tous les deux vêtus d’un t-shirt blanc.

Ver esta publicación en Instagram Elles etaient incroyables ces vacances ❤️❤️❤️ #love #famille #picoftheday #hollidays Una publicación compartida de @ cauetofficiel el 18 Ago, 2020 a las 10:17 PDT

Une similarité qui a engendré de nombreuses réactions de la part des internautes qui s’étonnaient d’une telle ressemblance ” Un copier-coller de son père “, ” Ton fils te ressemble vachement “, ” Tu ne peux pas dire que ce n’est pas le tien “, ” Non mais c’est dingue “, ” Tel père, tel fils avec des cheveux “, ” La même tête “, ” Un avant, un après “ étaient les commentaires de la communauté du présentateur que l’on pouvait lire sur son compte Instagram. Un véritable buzz sur le compte de Cauet qui compte près de 900 000 abonnés. Une publication qui a rapidement était gratifiée de près de 33 000 mentions ” j’aime ” de la part des internautes.

Une ressemblance, mais également une complicité entre Cauet et son fils, Valmont, même si ce dernier lui avait, selon ces termes, ” foutu la honte ” il y a quelques mois. Alors que Cauet est connu dans le métier et par les téléspectateurs pour son humour aussi bien à la radio qu’à la télévision, il n’est pas certain que son fils prenne le même chemin professionnel. Le lundi 27 avril dernier, le présentateur postait une vidéo de l’émission version confinée C’ Cauet pour NRJ. Une séquence dans laquelle Valmont intervenait en tentant quelques blagues qui sont réellement tombées à plat.

Visiblement très embarrassé par la prestation plus que moyenne, de sa descendance, Cauet l’avait clashé avec humour en direct ” Tu finis sur de la merde, qu’est-ce qu’il a dit ton père ? Quand on est sur scène, on finit par un hit. À la radio, on finit par un truc fort. Moi, je ne fais pas de la bouse derrière. Et quand tu finis, tu dis merci bonsoir. Tu me fous la honte. Tu n’es pas mon fils, tu viens de Tex toi ! “ ironisait l’animateur. Une prestation du fils qui n’aura visiblement convaincu ni son père ni les auditeurs.

Mais loin d’être le seul trublion de la famille, Valmont a également une sœur Ivana âgée de 17 ans qui elle non plus n’est pas en reste. Si elle était la victime des plaisanteries de son père durant les vacances grecques de ces dernières semaines, elle avait, elle aussi, embarrassé son célèbre père il y a quelque temps. En janvier dernier, alors que le célèbre animateur est à l’antenne, la jeune femme décida de lui rendre visite dans les locaux d’NRJ. Cauet semblait très surpris de la voir sur les lieux alors qu’à cette heure-là elle était censée être en cours. ” Elle et son frère, je paye deux écoles, ça me coûte un bras. J’ai 8 boulots, ils ne sont jamais en cours, qu’est-ce que c’est que ces écoles ? J’ai jamais vu ça ! “ plaisantait-il.

Des anecdotes qui sont en réalité également la preuve de la véritable complicité qu’il existe entre Cauet et ses enfants qui semblent très proches. Une famille qui paraît vivre dans la complicité et dont l’humour et la plaisanterie seraient au cœur de leur relation. Issus de son mariage avec son ancienne partenaire Virginie, Valmont et Ivana sont les deux raisons de vivre de Cauet. Et à y regarder de plus près, si l’un et l’autre ressemblent à leur père en de nombreux points de caractère, physiquement la ressemblance est tout aussi frappante. Particulièrement pour Valmont qui pourrait sans aucun problème interpréter dans un film, le rôle de son père jeune. Un véritable sosie dont la ressemblance est même troublante, et qui n’a pas manqué de faire réagir les fans sur les réseaux sociaux.

Devenus tous deux des invités récurrents des émissions de leur célèbre père, on attend donc avec impatience la nouvelle saison de C’ Cauet sur NRJ pour découvrir si Valmont et Ivana seront encore présents sur le plateau cette année. Mais il ne faudra pas qu’ils se trompent d’heure, car à partir du 24 août, Cauet reviendra pour sa 10e saison avec un nouvel horaire. Désormais, les auditeurs pourront retrouver leur programme tous les jours du lundi au vendredi de 15 h à 20 h. Comme annoncé dans un teaser il y a quelques semaines, les fans du programme retrouveront donc toute l’équipe quotidiennement durant 5 h sur la première radio musicale de France afin de partager la musique, les délires, les défis et la venue de superstar dans les studios de NRJ.

Une nouvelle saison qui commence donc pour Cauet et ses équipes qui devraient encore rencontrer un joli succès d’audience cette année.