Cauet: sa fille Ivana se venge fortement suite au piège de son papa, ça vaut le détour !

Que ce soit sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio ou bien sur une plage en vacances, Sébastien Cauet a toujours le mot ou le geste pour rire. S’il a piégé sa fille Ivana, celle-ci avait bien la ferme intention de se venger. Des images hilarantes que l’animateur avait décidé de partager sur Instagram.

Cauet est actuellement en Grèce avec toute sa famille, et l’ambiance semble être la bonne humeur. Et c’est l’homme de télé et de radio qui avait lancé les hostilités d’une guerre qu’il venait de déclencher. Cauet avait effectivement décidé de jouer un mauvais tour à sa fille, en lui réservant une surprise qui allait à l’avoir des conséquences. Alors que la jeune fille se trouve au bord de la piscine, l’animateur avait imaginé se filmer en train de la pousser dans l’eau. Il s’était empressé de publier cette vidéo sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de ses followers.

Ver esta publicación en Instagram J’adore faire chier ma fille 😂😈#MaisTasQuelÂge #prank #cauet #summer2020 Una publicación compartida de @ cauetofficiel el 6 Ago, 2020 a las 3:00 PDT

Mais ce à quoi il ne s’attendait sûrement pas, c’est que sa fille avait bien décidé de prendre sa revanche et attendait le bon moment pour commettre son méfait.

Alors que son célèbre père est profondément endormi sur un confortable matelas au bord de la mer chaude, sa fille Ivana mettait en place son plan machiavélique. En compagnie d’une amie et de son frère Valmont, elle se filme en expliquant son projet, simple et déjà vu mille fois, mais d’une efficacité redoutable. Remplir des seaux d’eau de mer et les jeter au visage de son père totalement assoupi. Aussitôt dit, aussitôt fait, et on voit les trois jeunes gens remplir largement des seaux à ras bord et s’approcher doucement du présentateur qui fait la sieste, sans imaginer ce qui va lui arriver. Chose promise, chose due, les trois compères lui jettent leurs seaux au visage. Un réveil difficile pour l’animateur de 48 ans qui se rend compte que c’est bien de l’eau de mer. Il en a visiblement plein les yeux et plein la bouche. Bon joueur, il acceptait sa défaite, mais promettait un troisième round qui s’annonce probablement tout autant hilarant. Des enfants qui visiblement ont de qui tenir, et qui d’ailleurs ressemblent comme deux gouttes d’eau à leur père.

Et, ce n’est pas la première fois que l’animateur préféré de la radio NRJ s’en prend à sa fille. Il y a quelques mois, il lui avait déjà fait une farce du même genre. Alors qu’elle jouait une partie d’échec géant dans le jardin, Cauet n’avait rien trouvé de mieux que de mettre en route l’arrosage automatique. Si le père appréciait visiblement sa blague et riait aux éclats, la jeune femme ne semblait pas du même avis : “ C’est une blague ! Tu as quel âge ? Tu as quel âge ? “ l’entendait-on s’écrier sur la vidéo. Une séquence que Cauet s’était aussi immédiatement empressé de mettre sur les réseaux sociaux avec une petite légende en forme d’excuses : ” Quand je fais chier ma fille ! Complètement gratuit ! “, tout en ajoutant de nombreux petits cœurs pour tenter de se faire pardonner. Malgré la cinquantaine qui approche, Cauet semble avoir gardé son âme d’enfant et être capable de rire des plus simples plaisanteries. Un humour qu’il a toujours gardé au cours des nombreuses années depuis lesquelles il aime à faire le clown aussi bien en télévision qu’en radio.

Mais un humour qui n’est pas toujours passé auprès de ses invités, victimes de ses blagues. On se souvient de l’épisode de Francis Lalanne qui n’avait pas du tout apprécié le genre d’humour de l’animateur de NRJ. Alors que quelques jours plus tard, il devait recevoir le chanteur dans son émission, Cauet et ses équipes débriefaient un programme sur Canal+, dont Francis Lalanne avait été l’invité. Il s’était moqué de son attitude et de son caractère un peu lunaire. Mais visiblement l’interprète de On se retrouvera, n’a pas apprécié la plaisanterie. Cauet découvrait un message sur son téléphone de la part de celui qu’il devait recevoir : ” Tu m’as juste donné envie de gerber. Je pensais que tu étais un vieux complice, T’es juste un vieux con ! Allez, ciao “. Loin de se démonter, Cauet avait décidé de lui répondre en direct « Francis, ça s’appelle une blague, désolé si tu vois quelque chose de blessant, mais ça n’est pas ma façon de faire. Et le vieux con t’embrasse ! “. Une séquence mémorable, mais que probablement Francis Lalanne voudra rapidement oublier.

Il arrive également que Cauet soit aussi la victime de plaisanterie. Et si sa fille Ivana s’était vengée de belles manières en Grèce, elle avait déjà, en direct à la radio, joué un petit tour plein de malice à son père. Au mois de février de l’année dernière, l’animateur était très heureux de recevoir sa fille sur le plateau. Et elle avait profité de l’occasion pour révéler à son célèbre papa qu’elle avait un petit ami. Une révélation qui ne lui avait visiblement pas plus : “ Ou tu dis immédiatement que c’est une blague, où tu quittes ce studio ! ” en précisant ” Je préviens, pas de rigolade avec ça. Non, je dis même pas de rêve érotique ! Et un rêve érotique où elle fume une clope, je la jette par la fenêtre. Fais gaffe ! “. Des aveux remplis d’ironie de la part d’Ivana, mais qui avaient fait réagir Cauet lui aussi de manière humoristique, mais visiblement avec une pointe de sincérité. Voilà la jeune femme prévenue, lorsqu’elle présentera véritablement son petit ami à son futur beau-père.

En attendant la rentrée et de rejoindre les studios de radio et les plateaux de télévision dès le mois de septembre, Cauet et sa famille continuent de prendre quelques jours de vacances dans le sud de l’Europe. On restera attentif au compte Instagram du père de famille pour savoir si finalement, il a pris sa vengeance contre ses enfants et nous délivrer une nouvelle vidéo remplie d’humour. On attend avec impatience de savoir comment il se vengera la prochaine fois. Pour les fans de l’animateur, ils pourront bientôt le retrouver toujours sur NRJ, tous les jours, de 15 h à 20 h, entouré de toute son équipe. Au programme, musique, délire et défi ainsi que de nombreux invités dans les studios de NRJ.