Ce candidat des “12 coups de midi” dévoile avoir reçu un message très étonnant après le jeu!

Antonin Ferreira est un ex-participant de l’émission « les 12 coups de midi » présentée par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Le jeune homme a reçu un message très étonnant!

En 18 semaines de participation, Antonin Ferreira, un jeune homme qui fait des études de Master en finance dans la prestigieuse école de Sciences Politiques Paris a séduit le public. Il a empoché un joli montant : 76.535€. Après avoir décroché l’étoile du midi en juin 2020, le candidat avait pris la décision de revendre plusieurs articles.

Antonin Ferreira, joueur de l’émission « les 12 coups de midi » a diffusé un message reçu sur son compte Twitter le 14 décembre dernier. Ce message provient d’un acheteur auquel il ne s’attendait pas du tout. « Après deux journées de tests, je confirme qu’il n’y a pas de souci avec le grille-pain. Le problème est en fait ailleurs, car samedi, mes pensées ne vous quittent pas. Pourrait-on vous revoir », comme on peut voir sur une capture d’écran.

Des messages originaux

Le candidat a ainsi précisé qu’il parvenait à s’habituer aux messages étonnant des acheteurs sans néanmoins s’être préparé à celui-ci. Tandis que les fans ont tout de suite imaginé que cette personne faisait référence à son statut dans le programme de TF1, Antonin Ferreira a souhaité faire une mise au point en indiquant : Elle ignore mon nom et d’où vient la marchandise. Néanmoins, il ne dit pas s’il veut apporter une réponse à ce message.

Le beau geste d’Antoine Ferreira

Le 10 juillet dernier, Antonin Ferreira a voulu effectuer un joli geste en reversant une part de ses gains à la famille de Philippe Monguillot, le conducteur de bus décédé après un attentat à Bayonne, mais aussi à la famille de Mélanie Lemée, la policière tuée par un chauffard. Le candidat avait indiqué sur son compte Twitter sa volonté de donner ses gains du jour à des associations ayant pour but d’aider leurs proches.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antonin Ferreira (@antoninferreira)



Touché et en colère, tout comme des millions de Français et de Françaises, par les crimes faits contre la gendarme Mélanie Lemée et Philippe Monguillot, conducteur de bus. « Je ferai don de mes gains des 12 coups de midi de ce jour aux familles des victimes », notait-il. Il avait ainsi effectué un don des 500 euros remportés ce jour-là et appelé les téléspectateurs à en faire la même chose en diffusant les liens des pétitions.

Les 12 coups de midi, une émission phare

A quelques années, l’émission « les 12 coups de midi » est devenue un programme phare du PAF. Animé par Jean-Luc Reichmann, cette émission est très suivie. TF1 fait confiance au présentateur car les audiences sont au rendez-vous. Sur les réseaux sociaux, le présentateur communique beaucoup avec ses fans. Il en profite souvent pour partager les résultats des audiences qui atteignent des niveaux très satisfaisants. C’est devenu un rendez-vous immanquable qui a beaucoup de succès.