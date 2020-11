Ce magnifique hommage de Samuel Etienne pour une candidate décédée de Questions pour un Champion

Ce mardi 27 octobre, Samuel Etienne a partagé une bien triste nouvelle sur les réseaux sociaux : la mort d’une ancienne candidate de “Question pour un champion“. Pour lui rendre hommage, le présentateur a fait un magnifique geste. Explications.

Le bel hommage de Samuel Etienne à une candidate décédés

Samuel Etienne a un grand cœur et le prouve encore une fois en rendant hommage a une ancienne candidate de son jeu. En effet, sur son compte Twitter, le présentateur a dévoilé qu’une jeune femme, qui avait était de passage sur son plateau il y a quelques mois, est morte des suites d’une longue maladie. La jeune femme en question, était rédactrice de jeux pour des revues et avait particulièrement touché le présentateur de 49 ans en lui donnant un dessin le représentant en version manga.

Solenne avait 31 ans.

Après avoir récemment joué à @qpuc, elle m’avait envoyé ce dessin.

Le dessin, sa passion.

Des suites d’une longue maladie, elle vient de nous quitter.

Solenne, tu ne m’en voudras pas, j’ai fait ce t-shirt, pour te saluer, lors d’une prochaine émission ❤️ pic.twitter.com/SW2kn3CLBy — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) October 27, 2020

C’est ce même dessin qu’il a mis sur un t-shirt qu’il portera sur le tournage de son émission afin de lui faire honneur : “Solenne avait 31 ans. Après avoir récemment joué à Questions pour un champion, elle m’avait envoyé ce dessin. Le dessin, sa passion. Des suites d’une longue maladie, elle vient de nous quitter. Solenne, tu ne m’en voudras pas, j’ai fait ce t-shirt, pour te saluer, lors d’une prochaine émission” a-t-il notamment déclaré sur son compte Twitter. Un beau geste qui a touché de nombreux internautes.

Les internautes félicitent Samuel pour son geste

Après le message de Samuel Etienne sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont pris le temps de réagir et de féliciter l’action du présentateur de “Question pour un Champion” qui a selon eux, un cœur en or : “Samuel Etienne, un coeur gros comme ça ! Douces pensées à la famille de cette jeune femme. Qu’elle repose en paix”, “Samuel, je vous adore car en plus d’animer avec brio l’émission Qpuc, vous avez une immense générosité, une bienveillance naturelle, et une grande empathie envers les candidats ! Je partage avec vous cette tristesse du décès, de cette candidate !” pouvait-on notamment lire.

Il y a tellement eu de messages que nous avons également pris la peine de vous en donner encore plus :“Toutes mes plus sincères condoléances vont à sa famille ainsi qu’à ses proches et que Solenne repose en paix !!! Cette jeune femme avait visiblement énormément de talent en qualité de dessinatrice et vous ne pouviez pas lui rendre un plus bel hommage, Samuel!!!”, “Vous êtes un grand Monsieur, on vous adore pour votre professionnalisme, votre gentillesse naturelle, votre empathie non feinte, et tant de choses encore… Courage à la famille de Solenne”.