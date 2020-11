«Ce n’est pas possible!»: Jean-Luc Reichmann sous le choc avec cette question sur Jean-Pierre Pernaut

Jean-Luc Reichmann a beau présenter Les 12 coups de midi depuis plus de dix ans, il n’est pas pour autant incollable quant aux réponses. En effet, l’animateur apprend toujours beaucoup de choses grâce au jeu. En revanche, il ne devait pas s’attendre à pouvoir en apprendre encore sur son collègue de TF1, Jean-Pierre Pernaut. Il est vrai que Jean-Luc Reichmann ne cache pas sa surprise, le 22 novembre dernier. L’une des questions des 12 coups de midi porte sur une ancienne émission de TF1, le premier programme jeunesse plus précisément. Et à son grand étonnement, Jean-Luc Reichmann découvre alors l’implication de Jean-Pierre Pernaut dans cette affaire. Nous vous racontons tous les détails dans la suite.

Jean-Luc Reichmann pensait tout connaître de la carrière de Jean-Pierre Pernaut

Jean-Luc Reichmann a mis du temps à réaliser que son Jean-Pierre n’avait pas fait que le JT de 13h sur TF1. Bien que le journaliste le présente depuis plus de trente ans, il ne faut pas oublier qu’il est l’un des plus vieux contrats de la chaîne. Aussi, avant d’arriver à son poste de présentateur du JT, il a forcément fait ses armes dans d’autres programmes. Evidemment, Jean-Luc Reichmann ne peut pas ignorer que l’on arrive pas directement, en tant que journaliste, à présenter le journal de 13h. Lui-même, en tant qu’animateur, a commencé au bas de l’échelle pour la monter avec talent, travail et détermination. Cela dit, l’animateur des 12 coups de midi pensait être incollable sur la carrière de son collègue. C’est donc avec surprise qu’il apprend que Jean-Pierre Pernaut a présenté une émission jeunesse sur TF1.

Dans les années 1975, Jean-Pierre Pernaut faisait partie des personnes qui étaient engagées à faire rayonner cette toute première émission pour les jeunes. Le programme s’intitulait Les visiteurs du mercredi. Incroyable mais vrai, Jean-Luc Reichmann tombe de très haut. Chanteurs en direct, découvertes, nouveautés musicales, clips et actualité des concerts et tournées présentés par Jean-Pierre Pernaut dans la rubrique Studio 3. De janvier 1975 à juin 1976, soit pendant un an et demi, l’animateur culte du JT de 13h de TF1 animait le fameux club des 10-15.

Un programme qui le ramène bien des années en arrière

Jean-Luc Reichmann hallucine de retrouver son collègue et ami ailleurs que dans un JT. Non pas que sa carrière l’étonne, car tous le monde commence petit avant de se voir proposer des postes plus importants. Mais parce que Jean-Luc Reichmann pensait humblement tout savoir de la carrière de Jean-Pierre Pernaut. Comme beaucoup de personnes qui l’apprécient d’ailleurs, il n’a pas su cacher sa surprise à l’annonce de la réponse.

Les 12 coups de midi sont finalement toujours capables de nous surprendre. Et donc, de pouvoir également surprendre leur animateur vedette. Jean-Luc Reichmann est toujours très enthousiaste lorsqu’il peut se faire surprendre ainsi. Et cela ne lui déplaît pas non plus de créer ce sentiment chez son public, bien au contraire. Comme lorsqu’il fait en sorte que Léo se transforme en Céline Dion. Mais là c’est bien Jean-Luc Reichmann qui est surpris par la question posée dans son émission. Et d’autant plus par la réponse qui implique donc Jean-Pierre Pernaut !

