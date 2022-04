Ce nouvel après-shampoing vient bousculer les codes des soins capillaires !

Avec de plus en plus de femmes exigeantes quant à la qualité des produits cosmétiques qu’elles consomment, on peut dire que les innovations sont permanentes dans le domaine. Toutefois, force est de constater que les plus grandes marques dans le domaine n’arrivent pas toujours à faire la part des choses, et certaines d’entre elles sont parfois mises à mal par des concurrents moins connus, mais bien plus performants ! Alors que la bataille des prix dans le monde des produits liés aux soins capillaires faisait rage ces dernières années, la situation a pu complètement évoluer dernièrement.

Les produits capillaires au cœur de l’innovation…

Pour en avoir le cœur net, il suffit tout simplement de lire les demandes des femmes sur les réseaux sociaux, et les critiques de ces dernières sur les pages des grands groupes de soins cosmétiques. Fort heureusement, il se trouve que depuis quelques mois, de nouvelles marques ont pu voir le jour et proposer des innovations impressionnantes dans le monde des soins capillaires. Ainsi, des simples déodorants, en passant par les gels douches, et bien entendu les déodorants, on ne compte plus le nombre de produits qui ont pu être complètement revus et corrigés…

Mais en revanche, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde qu’une marque allait pouvoir s’attaquer au monde des après-shampoings, qui est particulièrement prisé par les plus grands groupes cosmétiques internationaux… Ainsi, la marque BeauTerra a clairement réussi à se différencier de la masse avec un après-shampoing dont on va entendre parler pendant encore très longtemps…

Comment cet après-shampoing vient bousculer le monde des soins pour cheveux ?

Si on avait l’habitude de voir jusqu’à ce jour certaines grandes marques casser les codes dans d’autres domaines, comme cela a été le cas dans le monde des sneakers ou même des vêtements de façon plus générale, on ne s’attendait pas à ce qu’une marque française prenne les devants pour les après-shampoings. En effet, il n’est pas rare de voir parfois certaines femmes ne jurer que par certains après-shampoings bien précis, préférant rester fidèles à une marque que d’en essayer une nouvelle.

Mais cette fois-ci, il se pourrait bien que les choses changent complètement, notamment depuis que le laboratoire Beau Terra a pu commercialiser un après-shampoing très étonnant. Ainsi, avec son après-shampoing solide, que l’on retrouve partout dans les pharmacies, on imagine que celui-ci devrait pouvoir conquérir le cœur des femmes bien plus rapidement qu’on ne le pense.

En effet, il est réputé pour être pratique pour démêler les cheveux sans les alourdir, ce qui est un avantage de taille quand on sait que certains après-shampoings sont parfois catastrophiques à ce niveau là. Mais le fabricant français ne s’arrête pas là, et on a pu le voir à travers sa toute dernière campagne de communication…

Un après-shampoing enfin éco-responsable !

Si certains après-shampoings sont largement critiqués pour leur image catastrophique et la pollution qu’ils provoquent, on ne pourra qu’apprécier le geste de cette marque française qui a pensé à cet aspect très précis. En effet, ce laboratoire ne propose à la vente que des cosmétiques éco-responsables et made in France, ce qui va pouvoir séduire bon nombre de femmes aujourd’hui.

Pour couronner le tout, il se trouve que la marque a décidé de proposer ses produits à des prix qui restent bien plus accessibles que ce que l’on pourrait imaginer. Une aubaine pour toutes les femmes qui n’ont qu’un budget que très limité à accorder sur les produits cosmétiques…