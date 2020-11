Ce piège énorme de Cyril Hanouna à René Malleville qui provoque la colère des internautes

A l’occasion du grand retour de la Grande Rassrah sur C8, Cyril Hanouna a piégé René Malleville sur un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Une blague qui a fait réagir de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Explications.

Cyril Hanouna invite un faux porte-parole de Didier Raoult

Ce jeudi 5 novembre, Cyril Hanouna a invité Fabrice Michaud-Valland sur le plateau de “Touche pas à mon Poste“. Si son nom ne vous dit rien, c’est normal, il s’agit d’un acteur. Ce dernier a joué un faux responsable de la communication de Didier Raoult afin de piéger René Malleville, qui est un grand fan du désormais célèbre médecin. Le but de cette blague ? Tout faire pour que le chroniqueur sorte de ses gongs et s’énerve sur le plateau. L’invité était venu spécialement pour expliquer au supporter de l’Olympique de Marseille que son “pseudo soutien” au professeur, portait “préjudice à sa crédibilité”.

Fabrice Michaud-Valland, le “responsable communication de Didier Raoult”… enfin presque…, est avec nous dans #TPMP 😅 pic.twitter.com/OloplGeWs8 — TPMP (@TPMP) November 5, 2020

Décontenancé par les propos du responsable de la communication de Didier Raoult, René Malleville ne se démonte pas et déclare que c’était comme ça qu’il montrait son soutien, et qu’il ne changera pas ça : “Bah moi, je montre mon soutien comme ça. Moi, j’ai toujours entendu ça en politique : qu’on parle en bien ou en mal, l’important, c’est qu’on en parle”. Complètement hilare, l’animateur a instauré un vent de malaise sur le plateau de “Touche pas à mon Poste“, mais également sur les réseaux sociaux.

Les internautes furieux

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que l’animateur fait une blague de ce genre au fervent supporter de l’Olympique de Marseille. En effet, il y a quelques semaines, le trublion du PAF avait invité un faux Didier Raoult alors que son chroniqueur était euphorique a l’idée de voir son “idole”. D’ailleurs, cette énième plaisanterie ne passe apparemment pas auprès des téléspectateurs. Ces derniers estiment que Cyril Hanouna manque de respect à son chroniqueur : “C’est quoi ce manque de respect ? C’est des gamins ou quoi pour rigoler comme ça ? C’est pathétique” pouvait-on notamment lire.

Evidemment, si la plupart des internautes ont compris qu’il s’agissait d’une blague, d’autres n’ont pas compris tout de suite et ont fait savoir que Cyril Hanouna était lourd avec René Malleville : “Il est de plus en plus lourd Cyril Hanouna… Vraiment dommage !”, “Quel manque de respect de s’éclater de rire à la tête de l’invité… C’est insupportable et inacceptable” pouvait-on encore lire sur les réseaux sociaux.