Ce rouge à lèvres est annoncé comme le succès de l’année avec Penelope Cruz !

Comme chaque année, à l’approche des beaux jours, on compte de plus en plus de jeunes femmes et de femmes plus âgées se tourner vers des rouges à lèvres plus printaniers pour la saison. Il faut dire que la saison est clairement parfaite pour toutes les femmes qui voudraient essayer de mettre en avant leurs lèvres d’une façon assez unique et originale. En revanche, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait entendre parler une nouvelle aussi dingue et impressionnante en ce qui concerne ce nouveau rouge à lèvres.

Une innovation dans le monde des rouges à lèvres !

En effet, nous avons souvent l’habitude de voir souvent les mêmes rouges à lèvres d’une année à l’autre, ce qui n’est clairement pas toujours souhaitable pour toutes les femmes qui souhaitent se différencier chaque année avec de nouveaux rouges à lèvres à couper le souffle. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, et vous allez même être très surpris de voir comment les créateurs arrivent sans cesse à se démarquer et à créer encore et toujours de nouvelles couleurs de rouges à lèvres à couper le souffle.

Pour couronner le tout, il se trouve que la marque qui va proposer ce qui s’apparente comme le meilleur rouge à lèvres de la saison a décidé de frapper très fort avec un partenariat unique avec la fameuse actrice Penelope Cruz.

Si cela pourrait paraître assez normal, il est pourtant assez rare que cette dernière accepte de faire des partenariats dans le monde des cosmétiques et de la mode. Mais devant la qualité de ce produit exceptionnel, on imagine qu’il était tout simplement impossible pour elle de passer à côté de ce rouge à lèvres à couper le souffle…

Voici la couleur que vous ne devrez pas rater pendant les beaux jours…

Si on pouvait s’attendre à ce que la saison printanière et estivale s’apparenterait encore une fois cette année à un rouge à lèvres classique et bien rouge, c’est tout le contraire ! En effet, la marque Lancôme a décidé de frapper très fort cette année en proposant un tout nouveau rouge à lèvres pour sa collection « L’Absolu Rouge ».

Étonnamment, il se trouve que la fameuse marque a décidé de ne pas se tourner vers un rouge assez forcé, et par ailleurs son rouge à lèvres iconique de cette année n’est même pas vraiment rouge. Concrètement, on parlera plutôt d’un orange, et même plus particulièrement d’une couleur « orange confite », comme on peut le voir sur le rouge à lèvres que porte Penelope Cruz sur la photo de la marque. Si la marque a pu être vivement critiquée pour ses différents choix ces dernières années, il se pourrait bien qu’elle revienne en force avec ce nouveau rouge à lèvres parfait pour le printemps…

D’autres couleurs qui pourraient arriver ?

Devant cette frénésie que l’on ne cesse de voir sur les réseaux sociaux, on imagine que les autres marques vont rapidement réagir, et notamment les marques françaises de rouges à lèvres qui n’ont pas dit leur dernier mot, bien au contraire !

En revanche, on imagine que Lancôme ne va pas non plus s’arrêter là, et continuer à proposer de nouveaux rouges à lèvres à couper le souffle, comme on a pu le voir justement avec l’actrice mythique Penelope Cruz : il ne tient qu’à vous d’être encore un peu patient !