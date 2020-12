Cécile de Ménibus : ce jour incroyable où elle en a montré beaucoup trop

Cécile de Ménibus est une animatrice radio et télévision bien connue du public. Invitée ce dimanche 27 décembre dans l’émission Les Enfants de la télé, Laurent Ruquier lui impose de revivre une scène gênante. En effet, lorsqu’elle était chroniqueuse sur Direct 8 dans l’émission de Jean-Marc Morandini, elle a vécu un moment culte dont elle rit aujourd’hui. Mais sur le moment, c’est “la honte” pour Cécile de Ménibus. LDPeople vous raconte tout sur cette mésaventure qui a offert au public une vue plongeante sur t-shirt.

Cécile de Ménibus refait face à un moment extrêmement gênant, vieux de 10 ans

Cécile de Ménibus est une professionnelle. Sa beauté et son élégance ne sont que des avantages par rapport à son travail de journaliste. Néanmoins, c’est ce qui est apparu au premier plan, un beau jour de l’année 2010. Et dans Les Enfants de la télé, c’était l’occasion de lui rappeler ce souvenir. Laurent Ruquier prend du bonheur, tout autant que son public, à revivre des moments cultes de la télévision. Cécile de Ménibus s’est donc revue très mal à l’aise, en train de tenter de cacher ce que son haut laissait apparaître tout. En effet, vous vous doutez bien qu’elle n’avait pas prévu de dévoiler ses s-vêtements à la télévision. Pourtant, pendant près de trente minutes, le public de Morandini ! ne pouvait pas manquer ses dessous.

Laurent Ruquier avait invité, ce dimanche 27 décembre, Bruno Guillon, Bruno Solo, Frédéric François et Claudio Capéo avec la journaliste. Et ils ont tous connu des anecdotes croustillantes. Pour le plus grand bonheur du public de l’émission Les Enfants de la télé, les célébrités présentes en plateau se sont amusés ensemble de leurs mésaventures. Pour Cécile de Ménibus, c’était un moment gênant au possible. Mais heureusement, Bruno Guillon se rappelle lui aussi avoir vécu une scène similaire. Le présentateur des Z’amours avait la braguette ouverte et c’est bien après le début de l’émission qu’une candidate le lui signale. Décidément, les aléas des plateaux de télévision réservent leurs lots de surprise. Et c’est bien pour cette raison que Les Enfants de la télé ont un tel succès auprès du public. En effet, Laurent Ruquier ravive des souvenirs aux téléspectateurs avec des archives hilarantes.

Une séquence qui marque l’histoire de la télévision

Votre magazine en ligne, LDPeople, vous propose de revoir cette scène culte dans laquelle Cécile de Ménibus apprend que son haut. Sans ses compères en plateau, elle n’aurait peut-être pas ri autant. Encore aujourd’hui, elle se souvient de cette séquence avec un certain malaise. D’autant que l’émission battait son plein et que ce n’est pas immédiatement que l’on lui fait remarquer ce détail ! Laurent Ruquier s’amuse en misant sur une prétendue vengeance de ses assistants de l’époque. Qui sait ? Peut-être que personne ne s’en était rendu compte avant ? Ou peut-être que quelqu’un lui a joué un mauvais tour ? Le mystère reste entier. Cécile de Ménibus quant à elle, n’oubliera jamais cet événement.