Cécile de Ménibus : des individus se sont introduits chez elle et ont commis quelque chose d’horrible, elle témoigne

C’est sur Twitter que l’animatrice Cécile de Ménibus a publié l’histoire terrible dont elle a été victime. Alors qu’elle passait ses vacances en Aquitaine, des cambrioleurs se sont introduits chez elle et ont frappé son chien !

Cécile de Ménibus qui formait un beau tandem avec l’animateur Cauet dans l’émission du même nom La Méthode Cauet n’a pas pu pleinement profiter de ses vacances. Il faut dire que la mésaventure qu’elle vient de vivre est traumatisante à plus d’un titre. C’est en Aquitaine qu’elle se repose avant son grand retour sur les ondes de Sud Radio à la rentrée. Et c’est là-bas que des cambrioleurs ont réussi à entrer chez elle. Mais le pire, c’est malheureusement ce qui est arrivé à son adorable chien. “Après une intrusion dans la maison, les individus on tabassé notre chien qui se remet doucement”, explique-t-elle brièvement avant de remercier les autorités locales pour leur intervention rapide. “Merci à la @Gendarmerie #Lesparre pour leur travail de soutien et de protection et d’investigation”, conclut-elle.

“D’une lâcheté intégrale…”

Son message est relativement court mais un internaute embraye alors et lui pose quelques questions. Il se demande notamment pourquoi l’alarme n’était pas en marche. L’animatrice en toute simplicité détaille la situation : elle était chez elle quand les cambrioleurs se sont introduits ! Les internautes ont tenu aussitôt à lui témoigner leur soutien dans ce moment difficile. Surtout, leurs pensées allaient à son chien. “D’une lâcheté intégrale… j’espère qu’il se remettra vite, tant physiquement que psychologiquement!”, a coléré l’un d’eux. Un autre était du même avis : “De tout cœur avec toi .. Honte aux saloepries qui s’en sont pris à ton animal de compagnie”,

Rien ne laissait présager une histoire aussi sordide. Depuis quelques temps, Cécile de Ménibus semblait au meilleur de sa forme, surtout depuis qu’elle avait été admise à Sciences Po dans le cadre d’une reconversion professionnelle. En mai dernier, elle était très fière de cette nouvelle étape dans sa vie : “On peut se réorienter et apprendre un nouveau job même après 40 ans. Renseignez-vous et sautez le pas si c’est important pour vous. Je n’avais pas plus de chance de réussir que n’importe qui et bien au contraire.” Cécile de Ménibus profitait de la période de confinement vécue par tous les Français pour motiver ses fans à faire comme elle, en tous cas à faire le point sur leur vie professionnelle. Et vous, y avez-vous songé ?

Alix Brun