Cécilia Pascal (The Voice) attend un enfant et annonce les détails de son futur bébé !

Cécilia Pascal participait à The Voice à l’âge de 16 ans. Nous étions alors en 2013 et elle avait fait sensation auprès du public. Depuis, la chanteuse garde une base solide de fans sur les réseaux sociaux. Et 7 ans après s’être présenter à la France entière, les fans seront heureux d’apprendre qu’elle est aux anges. En effet, Cécilia Pascal attend un enfant ! Et elle inonde ses fans de détails sur Instagram pour leur plus grand bonheur. De plus, le couple annonçait le 30 juin dernier au monde entier si le bébé serait un garçon ou une fille.

Cécilia Pascal marquait le public dans The Voice

Cécilia Pascal est une jeune femme qui ne manque pas de caractère. Un caractère qu’elle affirme par sa voix et par son look. Depuis 2013, elle n’a pas hésité à se battre pour vivre de sa passion. Cependant, des contraintes extérieures et intérieures l’ont poussé à devoir faire autrement. En effet, Cécilia Pascal ne cache pas souffrir de dépression. C’est une maladie qui beaucoup de personne ont souvent sans le savoir. Il s’agit de baisse de moral très forte qui rende la personne qui les rencontre impuissante et épuisée. L’angoisse et la culpabilité s’ajoutent à cet état de latence émotionnelle et physique et cela peut rendre la vie des personnes dépressives très compliquée. Consciente de ses problèmes, Cécilia Pascal n’attend pas pour se prendre en main. Elle rejoint donc quelques temps un hôpital psychiatrique qui va l’aider à affronter cette période.

Voir cette publication sur Instagram Mon Phily, ce talent. Une publication partagée par Cecilia Pascal – Aryella 🔞 (@ceciliastation) le 9 Mars 2020 à 9 :50 PDT

Par la suite, la jeune femme réalise que sa dépression la suivra toute sa vie sans pour autant la mettre à terre. Alors elle décide de renoncer au chant et d’en faire sa carrière professionnelle. Finalement, elle chante mais ne se met pas de pression outre mesure et cela semble lui réussir. En effet, Cécilia Pascal est aujourd’hui plus épanouie que jamais. Elle rayonne depuis que son ventre s’arrondit pour porter la vie. Avec son look affirmé rockeuse tatouée et percée, Cécilia Pascal fait rêver ses fans. La grossesse lui va à merveille et elle semble avoir trouvé le meilleur des compagnons pour l’accompagner dans cette aventure.

Une nouvelle vie va commencer pour Cécilia Pascal

Ensemble, ils annoncent sur le compte Instagram de Cécilia Pascal la bonne nouvelle. Car pour ne pas se porter malchance, comme le veut la superstition et quelques traditions familiales, ils attendent que la grossesse soit révolue de trois mois avant de partager l’information à leur entourage. C’est donc après trois mois de secret que Cécilia Pascal est enfin fière d’annoncer que son compagnon et elle attendent un enfant ! Pour la jeune femme qui partage tout avec ses fans sur Instagram, cela a du être très long de se retenir d’annoncer une si grande nouvelle !

Cécilia Pascal va devenir maman et partage les étapes de sa grossesse avec ses abonnés sur Instagram

Le bébé arrivera alors pour le début du mois de novembre. Le terme de la grossesse va arriver rapidement car il ne restait donc que 6 mois de patience à compter du 21 avril dernier. Le couple rayonne sur cette photo d’eux. Cécilia Pascal tient la première échographie de son enfant à la main pendant que son compagnon se tient derrière elle et l’enlace. Une photo radieuse où l’on comprend l’émotion qui les accompagne dans leurs yeux et leurs sourires.

Deux jours plus tard, elle repartagera une photo similaire pour à nouveau annoncer la nouvelle à ceux de ses abonnés qui seraient passés à côté. Et la joie se lit clairement sur le visage de Cécilia Pascal. Les fans de la chanteuse tatouée et adepte des chats ne manquent pas de la féliciter. C’est une des plus belles nouvelles de sa vie et elle le sait. mais d’autres surprises sont encore à venir. Il s’agira d’abord de savoir si c’est une fille ou un garçon. Ensuite de choisir un prénom, puis de préparer l’arrivée du bébé. Enfin chaque jour partagé avec lui ou elle sera une nouvelle aventure et Cécilia Pascal et son compagnon ont hâte de rencontrer ce petit être qui est le fruit de leur amour.

Une fille ou une garçon pour le couple d’amoureux ?

En tout cas, pour ce qui est de savoir si c’est une fille ou un garçon, le suspense est brisé le 30 juin dernier. Les futurs parents tournent une courte vidéo pour annoncer ensemble la grande nouvelle. Les abonnés Instagram de Cécilia Pascal apprennent alors avec joie que c’est un petit garçon qui verra le jour au début du mois de novembre.

Les futurs parents sont transis de bonheur et Cécilia Pascal finit toujours ses vidéos par une petit rire. Tous les deux se lancent des regards tendre et semblent encore bouleversés par cette nouvelle. C’est donc avec une forte émotion qu’ils avancent jusqu’au terme de la grossesse. Une émotion qui sera à son apogée pour le jour de l’accouchement de Cécilia Pascal. Et d’après les photos qu’elle partage sur Instagram, les fans devraient avoir la chance de faire la connaissance de ce petit humain qu’elle aime appeler « mini-nous ».