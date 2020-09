Céline Dion à l’hôpital après un AVC? Voici ce qui s’est réellement passé, certain sur la toile parlent de rumeurs

Céline Dion est l’objet de rumeurs inquiétantes depuis quelques jours. En effet, la diva aurait été hospitalisée suite à un AVC. Les accidents vasculaires cérébraux peuvent s’avérer terribles. Certains sont fatals et d’autres laissent de lourdes séquelles pour le reste de la vie. Mais que les fans de Céline Dion se rassurent, les rumeurs sont infondées. La chanteuse se porte à merveille, mais les rumeurs trouvent leurs sources dans une partie de vérité cependant. Il s’agirait en fait de l’hospitalisation pour un AVC de l’un des amis proches de Céline Dion qui aurait conduit les fans à imaginer le pire. Tous les détails dans la suite de cet article.

Céline Dion est au centre des débats sur internet

Céline Dion est bien souvent au centre de rumeurs. Sa grande notoriété implique qu’elle attire l’attention de milliers de fans à travers le monde. Et cela apporte aussi son lot d’inquiétudes à son égard. Car personne ne voudrait qu’il puisse arriver malheur à la diva. Imaginer qu’elle ne puisse plus chanter ou qu’elle doive affronter une nouvelle épreuve est trop lourd à porter pour ses fans. Céline Dion est une femme courageuse et forte qui sait toujours se convaincre que la vie doit continuer. Son métier est sa passion pour les arts la transcendent et lui permette de repousser ses limites.

Alors, lorsque les médias évoquent un AVC et le nom de Céline Dion dans un même papier, il est aisé d’imaginer que le pire se soit produit. Céline Dion aurait pu craquer à force de toujours pousser plus loin ses capacités. Elle qui recherche la perfection et qui est une travailleuse acharnée, inquiète forcément ses fans. Mais il n’en est rien, Céline Dion va bien et n’a pas été hospitalisée suite à un AVC. Les préoccupations sont légitimes mais les rumeurs sont allées trop loin. Pour rétablir la vérité, voici donc les détails qui ont conduit les fans à imaginer le pire.

Des rumeurs persistantes et inquiétantes

D’après le journal Ici Paris, la chanteuse se retrouve à tord décrite comme dans un état grave. Car oui, son état n’est pas au mieux mais c’est plutôt son moral qui vient d’en prendre un sacré coup. Pour ce qui est de sa santé, Céline Dion est au top et elle continue de faire attention à elle. C’est alors à cause de l’accident vasculaire cérébral de son ami Peabo Bryson que la chanteuse serait au plus mal. Peabo Bryson serait en effet décédé des suites d’un AVC. Le chanteur et auteur-compositeur américain était un des proches amis de Céline Dion. Et à 69 ans, il aurait succombé sur son lit d’hôpital. Transporté en urgence, cela n’aurait pas suffit à le tirer d’affaires.

D’autres articles indiquent que le chanteur serait parti rejoindre les étoiles à la suite d’une crise cardiaque. Impossible de démêler le vrai du faux pour le moment. Mais ce qui est certain, c’est que Céline Dion se porte bien. Ici Paris indique également que la diva est affreusement affecté par le décès de son ami. Mais les journalistes ne donnent pas davantage de détails à propos du drame, ou du moral de Céline Dion.

Cependant, il convient également de noter que la mort de Peabo Bryson avait également été évoquée l’année dernière, à la même période. En revanche, la page Wikipédia de l’artiste n’indique rien à propos de ce sujet. C’est donc peut-être une nouvelle rumeur qui vient annoncer un drame dans la vie de Céline Dion, sans véritables fondements.

Quelle est la vérité dans toutes ces informations ?

La chanteuse a malheureusement l’habitude de se retrouver au cœur de rumeurs de ce genre. C’est pourquoi il est essentiel d’y regarder à deux fois. Céline Dion attise la curiosité du monde entier. Ses fans ne sont pourtant pas tous prêts à croire tout ce qu’ils peuvent lire à son sujet. Mais la vérité leur importe et savoir qu’elle se porte bien aussi. Alors, ce genre de sujet est extrêmement délicat. Les rumeurs doivent être qualifiées comme telles et toutes les informations invérifiables sont mises au conditionnel. En effet, il ne vaudrait pas créer un mouvement e panique. Ni pour les fans de Céline Dion, ni pour les fans de Peabo Bryson. Et évidemment pour les familles et leurs proches respectives, ce sont des allégations lourdes de conséquences.

La petite enquête que nous menons nous conduit rapidement aux comptes Instagram respectifs des deux amis. Et autant Céline Dion que Peabo Bryson semblent se porter à merveille. Quoi que Céline Dion apparaisse un peu plus mélancolique que le chanteur. En effet, Peabo Bryson partageait hier une courte vidéo sur Instagram dans laquelle il est en train de danser en faisant la cuisine. pas de doutes, il ne vient pas d’avoir une quelconque accident, crise cardiaque ou AVC. Ce ne sont pas là les attitudes d’un homme qui sort de l’hôpital du tout.

Céline Dion: Une issue favorable face aux terribles rumeurs

Mais Céline Dion non plus ne vient pas de sortir de l’hôpital ! Elle partageait récemment une courte vidéo pleine d’espoir. Chantant en face d’une fenêtre, le regard fixe sur un arc-en-ciel. Son message pour ses fans était alors de se réjouir à la fin des tempêtes. Car plus les tempêtes sont terribles et plus les arc-en-ciel sont brillants. Un message d’espoir et de courage en somme, dans ce contexte exténuant de crise sanitaire mondiale.

Pour conclure, les rumeurs évoquées sur internet et dans quelques médias ces derniers jours sont fausses. Céline Dion va parfaitement bien, de même que Peabo Bryson. Donc même le moral de Céline Dion reste au beau fixe. Et même si quelques nuages d’orage viennent couvrir l’horizon, elle sait que l’arc-en-ciel arrive.