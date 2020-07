Céline Dion à nouveau Maman? Enceinte? Terrible secret de famille, confidences, elle révèle tout

Céline Dion: La rumeur n’a pas échappé à ses fans. C’est suite à l’interview d’une de ses biographes dans France Dimanche que tout a commencé. D’après les dires d’Elisabeth Reynaud, qui vient de publier une biographie de la célèbre chanteuse québécoise, Céline Dion voudrait adopter une petite fille. Un besoin d’enfant qui n’est pas anodin puisqu’il viendrait combler l’un des plus grands traumatismes de son enfance.

La chanteuse est déjà maman de trois garçons mais elle souhaiterait une fille, et pour une raison bien particulière. Céline Dion a traversé plusieurs années très douloureuses après la mort de l’amour de sa vie, son mari René en 2016, suivie de la mort de son frère Daniel la même semaine. Un choc dont elle s’est remis très difficilement, d’autant plus que quelques temps plus tard, c’est sa mère qui s’en est allée. Aujourd’hui la famille de Céline Dion, ce sont ses enfants. Mais le temps passe et René-Charles, son aîné, en couple à l’âge de 19 ans, pourrait bientôt s’éloigner du cocon familial et perturber l’équilibre de la maisonnée.

Une blessure d’enfance difficile à surmonter

Céline Dion a construit l’une des plus belles carrières de chanteuse au monde. Depuis 1997 et son interprétation du titre «My Heart Will Go On» dans le film Titanic, son succès est planétaire. Mais derrière les paillettes et ses 230 millions de disques vendus dans des dizaines de pays, Céline Dion cache un lourd secret. Un secret qui explique d’ailleurs sa volonté de réussir coûte que coûte. Car Céline Dion naît en 1968 dans une fratrie de 14 enfants. C’est la plus jeune et sa plus grande blessure, c’est qu’elle n’est pas un enfant désiré. Sa mère aurait préféré ne pas tomber enceinte d’elle. Même si Céline a été ensuite élevée par sa mère sans être rejetée, elle garde toujours en elle la blessure de ne pas avoir reçu l’amour qu’elle attendait de sa propre mère. Toute sa vie, elle tâchera de prouver au monde entier qu’elle mérite d’exister.

La famille dans laquelle grandit Céline Dion est particulière, et la prédestine à une carrière d’artiste. Car chaque membre de la famille joue d’un instrument de musique. Ses parents rêvent de fonder un orchestre et lui offrent une clarinette à l’âge de quatre ans. La jeune Céline refuse : pour prouver qu’elle est unique et qu’elle mérite l’attention des autres, elle se démarque en se mettant non pas à un instrument mais au chant. Elle se fait très vite remarquer dans le restaurant de ses parents puis c’est René Angélil, son impresario qui l’aidera à bâtir sa carrière avant de l’épouser.

Adopter une orpheline

Céline Dion envisage de devenir mère d’une petite fille pour combler ses propres carences d’amour entre mère et fille. Et c’est en adoptant une orpheline qu’elle souhaiterait exaucer ce voeu. Si l’adoption est un parcours du combattant, d’autant plus dur quand on est une mère célibataire de 52 ans, rien ne fait douter de la ténacité de la star pour y arriver.