Céline Dion: Agressée par un homme, ses terrifiantes révélations et dit tout sur son expérience

Céline Dion a rejoint les rangs de la campagne de L’Oréal pour lutter contre le harcèlement. Les femmes de tous les horizons se rassemblent pour changer les choses. À l’occasion de cette campagne, Céline Dion partage alors son expérience face au gestes déplacés et aux propos inappropriés. Malgré son statut de star internationale de la chanson, elle a elle aussi eu à essuyer des remarques et des gestes qui l’ont mise très mal à l’aise. Consciente que ce phénomène arrive à toutes les femmes encore beaucoup trop souvent aujourd’hui, Céline Dion souhaite rejoindre le combat. Sur ses réseaux sociaux, elle laisse apparaître son témoignage et invite ses fans à rejoindre la cause.

Céline Dion brise le silence sur le harcèlement dont elle a été victime

Céline Dion se positionne de façon claire et ferme par rapport au harcèlement. La libération de la parole des femmes est un mouvement nécessaire qu’elle souhaite encourager. Aussi, pour montrer aux femmes du monde entier qu’elle comprend le combat qui est mené contre cette violence insidieuse, elle partage son expérience. Céline Dion raconte alors, face caméra, qu’elle a eu à faire face à des personnes malintentionnées. En coulisse de ses shows notamment, il est arrivé qu’un homme se montre trop amical envers elle. La main de cet homme se retrouvait alors dans le bas de son dos. Perturbée et très gênée, elle n’avait rien osé dire à l’époque.

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de LDpeople.com

Mais aujourd’hui, elle sait qu’il s’agissait d’un geste inacceptable qui arrive à toutes les femmes du monde. Enfin, elle évoque aussi de nombreux moments durant lesquels des remarques déplacées ont été faite sur son physique. Des remarques qui mettaient davantage en avant les intentions des hommes qui s’adressaient à elle. Et dont les intentions sont indicibles.

Un mouvement dont nous pouvons tous être acteurs

Céline Dion souhaite donc rejoindre le mouvement de la libération de la parole des femmes dans le monde. Et pour cela, c’est donc L’Oréal qui est son partenaire. Avec la marque de cosmétique, c’est toute une campagne qui se met en place pour faire front commun. Car la seule solution pour supprimer ce problème est d’en parler. De le rendre visible et de réagir au harcèlement en tout genre. Dans le but que les personnes commettant ces actes réfléchissent à deux fois avant de se permettre des gestes ou des mots inappropriés.

En effet, les mots aussi portent en eux une violence inouïe. Et aucune femme ne devrait vivre avec le poids des lacunes morales des hommes qu’elles côtoient. Céline Dion reçoit un soutien sans faille de la part de ses fans suite à son témoignage. Sur Instagram et sur Twitter, les internautes se pressent pour la féliciter d’oser parler de son expérience personnelle face au harcèlement. Mais ils sont également fiers de pouvoir compter sur la diva dans cette lutte. L’Oréal propose une campagne simple et efficace qui souligne que nous pouvons tous agir contre ce phénomène devenu insupportable. Témoins ou victimes, des actions peuvent être menées pour changer les choses.