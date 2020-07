Céline Dion, amoureuse de Bradley Cooper ?, cette annonce qui lui détruit le coeur !

Ces derniers temps, la chanteuse canadienne Céline Dion semble s’être éloignée de l’acteur Bradley Cooper. De nombreuses rumeurs indiquaient pourtant qu’ils étaient en couple. Cette union revêtait d’ailleurs un vrai parfum glamour entre deux personnalités très médiatiques.

Un magazine américain qui s’appelle Us Weekly, et l’hebdomadaire français France Dimanche, avaient indiqué qu’il existait une réelle proximité entre les deux stars. Les rumeurs se sont rapidement propagées dans les médias et les réseaux sociaux. De nombreux fans ne manquent aucun fait de la chanteuse.

Céline Dion déprimée depuis la mort de son mari René Angélil

La chanteuse québécoise, mère de trois enfants, nés de l’union avec René Angélil traverse une passe difficile depuis sa mort. René Angelil occupait une place très importante dans sa vie. C’était une sorte de mentor et un mari aimant. C’est vraiment son mari qui l’a propulsé et l’a aidé à gravir les échelons. L’homme avait aussi un rôle de conseil auprès d’elle sur ses choix artistiques ou ses grandes orientations stratégiques. La diva a vendu des millions de disques dans le monde. Elle possède une grande communauté de fans. Chaque concert de Céline Dion dans une ville est complet en quelques minutes.

Céline Dion se console avec Bradley Cooper ?

Selon plusieurs médias people, Céline Dion est supposée être en couple avec Bradley Cooper, car la chanteuse chercherait du réconfort auprès de l’acteur américain. L’homme est l’idéal masculin de nombreuses femmes. « Face à cette déclaration d’amour, si bouleversante, son chevalier servant l’a prise dans ses bras », indiquait le magazine people US Weekly, en évoquant « leurs retrouvailles lors d’une soirée caritative, où Céline Dion avait chanté Recovery », une chanson de Pink qui parle de cancer. Une chanson très émouvante qui a touché le public. Céline Dion est l’une des plus belles voix au monde. Elle touche le public par sa sensibilité exceptionnelle.

Maudit cancer

Le cancer est à l’origine de plusieurs décès dans la famille de Céline Dion. Outre son mari Renée, cette maladie a causé le décès de son père et de son frère Daniel. Ces morts successives ont profondément affecté la chanteuse. Elle a d’ailleurs eu l’occasion de chanter sa peine dans plusieurs titres qui parlent de René et de la douleur de l’absence d’un être que l’on a aimé.

La liaison entre Céline Dion et Bradley Cooper démentie

La rumeur d’une liaison entre Bradley Cooper et Céline Dion est démentie par le magazine canadien Star Système qui indique de que le très séduisant acteur est plutôt intéressé par son ex-épouse qui s’appelle Irina Shayek, et même par la chanteuse Lady Gaga. Bradley Cooper a d’ailleurs eu l’occasion de faire un film avec la star qui s’appelle « A star is born ». Ce film a d’ailleurs connu un immense succès au Box Office. Il raconte l’ascension d’une jeune chanteuse qui finit par atteindre la gloire et le succès. Le film a été très bien accueilli par la presse comme par le public.