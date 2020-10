Céline Dion arbore un look épatant, elle porte un short très court sur un legging en cuir

Céline Dion n’a pas fini d’impressionner ses fans avec ses looks épatants. En effet, la diva est un matrice de mode et cela n’est pas un secret. Céline Dion aime assister aux défilés de mode et porter des tenues à la pointe des tendances. Mais même en sachant cela, elle parvient à créer la surprise auprès de son public. Et évidement, quoi que Céline Dion porte, elle trouve grâce aux yeux de ses fans. Mieux encore, un rien pourrait l’habiller et lui valoir des avalanches de compliments. Avec sa silhouette très fine et sa grande taille, ce n’est pourtant pas tous les styles qui pourraient aller à la diva. Mais il faut bien avouer qu’elle peut varier les looks et toujours apparaître avec le même charisme. Découvrez donc le dernier look en date de la chanteuse.

Céline Dion crée l’événement avec sa tenue originale et décalée

Céline Dion est active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. C’est bien sur cette plateforme qu’il faudra se rendre pour avoir les dernières nouvelles de la star. Ou bien sûr sur LDPeople pour ne rien manquer du tout ! Mais c’est justement sur Instagram que Céline Dion fait parler d’elle. La diva apparaît dans une courte vidéo, un extrait de l’enregistrement de l’un de ses titres de son dernier album. Il s’agit de The Chase, un superbe morceau présent donc sur l’album Courage. Céline Dion est en studio d’enregistrement et elle danse. Que ce soit sa coiffure ou ses vêtements, elle arbore un style unique qui n’est pas sans faire un clin d’œil aux années Fame (1980).

Mais voyez plutôt. La star porte un legging en cuire sur le quel elle porte un short en jean très court. Pour le haut c’est un t-shirt blanc et un pull qui tombe sur ses épaules. Enfin, Céline Dion est coiffée de sa longue chevelure dorée, les cheveux ont du volume et elle a choisi de belles boules pour parfaire son look. Au cours de la vidéo, un passage montre Céline Dion de la tête au pieds, assise devant son micro en studio. Aussi, le dernier élément de sa tenue ne nous aura pas échappé. Ses chaussures sont une paires de bottines blanches en cuirs absolument superbe. De quoi achever de compléter sa tenue de la plus élégante des façon.

Une vidéo qui fait parler d’elle sur Instagram

Les fans de Céline Dion valident son style et sa tenue. En revanche, malgré tout ce que l’on peut trouver de positif à dire que la diva, ses fans admettent avoir été surpris par cette vidéo. En effet, c’est une surprise agréable car il s’agit de nouveautés à propos de Céline Dion. Mais il faut souligner que le look que la diva arbore n’est pas forcément actuel. Et bien que la mode soit cyclique, certains se demandent si la chanteuse est en avance ou en retard. Cependant, Céline Dion est si appréciée de son immense public qu’elle serait capable de remettre à la mode tout ce qu’elle porte. Et cela même si elle portait une tenue que d’autres auraient tenté de remettre au goût du jour.

La diva, Céline Dion, est capable de lancer des tendances

Céline Dion a ce pouvoir bien malgré elle. Ce magnétisme qu’on les vedettes de la chanson grâce à leur charisme, Céline Dion en a à revendre. La voix d’or de la chanteuse n’y est pas pour rien. Autant que son histoire personnelle aux rebondissements souvent tragiques. En effet, Céline Dion c’est une personne qu’il est impossible d’appréhender par petites touches. Il faut connaître son histoire pour comprendre pourquoi elle chante et ce qu’elle chante. Tout est lié et ce sont les vrais fans de la star qui vous diront qu’il est impossible de seulement écouter ses musiques. Car certes, elles seront capables de vous transporter. Mais avec la totalité du contexte, son vécu, vous seriez littéralement transcendés par ses morceaux.

Résolument moderne, le dernier album de Céline Dion ne trahit pourtant pas la continuité de son œuvre. Et l’album, Courage, porte magnifiquement bien son nom. Car c’est exactement ce dont a fait preuve la chanteuse ces dernières années. Après la perte de son mari, de son frère et de sa mère, elle a su trouver la force de rester debout. Non seulement pour elle mais aussi pour ses enfants et pour son public.

Une chanteuse formidable, artistiquement et humainement

L’album de Céline Dion a déjà un an et la tournée reprendra dès que possible à cause de la pandémie. Une tournée dans laquelle l’artiste accomplie des performances incroyables. Ses concerts sont de véritables shows en son et lumières et ses tenues de scènes sont absolument grandioses. Les fans de la star sont fiers de savoir qu’ils la soutiennent dans les moments difficiles. Que de chanter lui permet de faire preuve de courage. Ils ont évidemment hâte de retrouver Céline Dion sur scène, et elle aussi.